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2020-05-06T12:24
https://ria.ru/20200506/1571019741.html
Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации
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РИА Новости

Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации

12:24 06.05.2020
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© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ МосквыЗмея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
© Фото : пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Змею, пойманную на кухне московской квартиры в Коньково, передали в центр реабилитации животных, сообщает пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.
Накануне пресс-служба департамента ГОЧСиПБ Москвы сообщила, что московские спасатели поймали змею, которая забралась в одну из столичных квартир на улице Введенского и вела себя агрессивно.
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"На общегородскую "горячую линию" поступило сообщение о том, что районе Коньково (ЮЗАО города Москвы) в квартире одного из жилых домов хозяева обнаружили змею, которая заползла на кухню через вентиляцию. На место выехали спасатели МЧС, которые поймали змею и передали в Центр реабилитации животных департамента природопользования", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что специалисты Центра реабилитации сообщили, что это маисовый полоз, он не ядовит. "Животное осмотрят ветеринары. Хозяин рептилии пока не объявился", - добавили в пресс-службе.
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ГОЧСиПБМоскваПроисшествия
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