Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации

"На общегородскую "горячую линию" поступило сообщение о том, что районе Коньково (ЮЗАО города Москвы) в квартире одного из жилых домов хозяева обнаружили змею, которая заползла на кухню через вентиляцию. На место выехали спасатели МЧС, которые поймали змею и передали в Центр реабилитации животных департамента природопользования", - говорится в сообщении департамента.