В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым Число случаев инфицирования новым коронавирусом Белоруссии за сутки выросло на 905, до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек, до 112, сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.

По официальным данным на вторник, в Белоруссии число умерших с CОVID-19 составляло 107, случаев инфицирования - 18,35 тысячи.

"Зарегистрированы 19,255 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220,045 тысячи тестов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

По данным пресс-службы, в Белоруссии выздоровели и выписаны 4,388 тысячи пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.