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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:22
https://ria.ru/20200506/1571019643.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569748376_0:86:3072:1814_1036x0_80_0_0_d018ede8634fe126ee6ca929648ab48b.jpg
РИА Новости

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255

12:22 06.05.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 6 мая – РИА Новости. Число случаев инфицирования новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 905, до 19,255 тысячи, умерших - на пять человек, до 112, сообщила в среду пресс-служба минздрава страны.
По официальным данным на вторник, в Белоруссии число умерших с CОVID-19 составляло 107, случаев инфицирования - 18,35 тысячи.
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"Зарегистрированы 19,255 тысячи человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,7% от количества проведенных тестов. Всего проведено 220,045 тысячи тестов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 112 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
По данным пресс-службы, в Белоруссии выздоровели и выписаны 4,388 тысячи пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБелоруссияВ мире
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