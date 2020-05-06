В Башкирию вернулись около 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

УФА, 6 мая - РИА Новости. Власти Башкирии приняли порядка 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что с месторождения в регион приедут 1,8 тысячи вахтовиков - местных жителей. Оперативный штаб при правительстве Якутии в среду сообщил, что из 5 тысяч взятых анализов у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 246 дали положительный результат.
"В среду в аэропорт Уфы прибыл очередной рейс из Якутии с рабочими. Всего перевезли порядка 800 вахтовиков", - сообщили РИА Новости в правительстве Башкирии.
"Аэропорт "Уфа" 6 мая встретил два рейса SYL 9226 и SYL 9224 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. По прилету в воздушном судне сотрудниками управления Роспотребнадзора была произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - говорится в сообщении воздушной гавани.
Пресс -служба авиаузла отмечает, что при обслуживании рейсов аэропорт "Уфа" принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, воздушные суда продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".
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