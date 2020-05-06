В Башкирию вернулись около 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

"Аэропорт "Уфа" 6 мая встретил два рейса SYL 9226 и SYL 9224 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. По прилету в воздушном судне сотрудниками управления Роспотребнадзора была произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - говорится в сообщении воздушной гавани.