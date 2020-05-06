Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:22
https://ria.ru/20200506/1571019592.html
В Башкирию вернулись около 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
https://cdn24.img.ria.ru/images/153315/89/1533158934_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_67a5dc185b48802fba5ff3cfffbe9699.jpg
РИА Новости

В Башкирию вернулись около 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения

12:22 06.05.2020
628
© РИА Новости / Вадим Брайдов Здание аэропорта "Уфа"
Здание аэропорта Уфа
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Здание аэропорта "Уфа". Архивное фото
УФА, 6 мая - РИА Новости. Власти Башкирии приняли порядка 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения в Якутии, где выявлены заболевшие коронавирусной инфекцией, сообщили в правительстве региона.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял, что с месторождения в регион приедут 1,8 тысячи вахтовиков - местных жителей. Оперативный штаб при правительстве Якутии в среду сообщил, что из 5 тысяч взятых анализов у работников Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения 246 дали положительный результат.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"В среду в аэропорт Уфы прибыл очередной рейс из Якутии с рабочими. Всего перевезли порядка 800 вахтовиков", - сообщили РИА Новости в правительстве Башкирии.
"Аэропорт "Уфа" 6 мая встретил два рейса SYL 9226 и SYL 9224 авиакомпании "Якутия", на которых домой в республику вернулись 179 вахтовиков из Чаяндинского месторождения. По прилету в воздушном судне сотрудниками управления Роспотребнадзора была произведена термометрия, после чего все пассажиры, не проходя в терминал, были направлены на специально подготовленных автобусах в обсерватор", - говорится в сообщении воздушной гавани.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Пресс -служба авиаузла отмечает, что при обслуживании рейсов аэропорт "Уфа" принял все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возможного распространения коронавирусной инфекции. Работники были обеспечены средствами индивидуальной защиты. Багаж пассажиров, воздушные суда продезинфицированы ГБУЗ "Республиканский центр дезинфекции".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика Саха (Якутия)Радий ХабировРеспублика БашкортостанЗдоровье - ОбществоУфа
Рекомендуем
Здание аэропорта Уфа
В Башкирию вернулись 200 вахтовиков из Якутии
Врач в костюме биозащиты
Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты
Губернатор Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
С Чаяндинского месторождения вывезут около 8,5 тысячи человек
Врач скорой помощи возле больницы
На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Более ста вахтовиков из Якутии лечатся в омских больницах от СOVID-19
Контейнер для биоматериала
На Чаяндинском месторождении выявили 246 случаев коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Медики с оборудованием для госпиталя прибыли на Чаяндинское месторождение в Якутии
В Якутии рассказали о ситуации с COVID-19 на Чаяндинском месторождении
Здание посольства РФ в Таиланде
В Таиланде остаются около 1700 желающих вернуться на родину россиян
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации
Город Ухань
Постпред Китая назвал обвинения в утечке в лаборатории в Ухане абсурдными
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Как устроен Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Медицинские работники
В России развернули 126 тысяч инфекционных коек
Якутск
В Якутске у 30 студентов СВФУ выявили коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния