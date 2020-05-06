Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

"В выходные атмосферное давление немного подрастет по сравнению с предыдущими днями. В субботу нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы в Москве 7-9 градусов тепла, по области - 4-9 градусов тепла. Дневная температура в городе плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 14 - плюс 19. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду", - рассказала Позднякова.