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2020-05-06T17:52
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
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РИА Новости

Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные

12:21 06.05.2020 (обновлено: 17:52 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДевушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
Девушка фотографируется у флагов, установленных к празднованию Дня Победы, на Москворецкой набережной в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Теплая, но облачная и с кратковременным дождем погода ожидается в Москве в выходные, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В выходные атмосферное давление немного подрастет по сравнению с предыдущими днями. В субботу нас ожидает облачная погода с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь, температура воздуха в ночные часы в Москве 7-9 градусов тепла, по области - 4-9 градусов тепла. Дневная температура в городе плюс 15 - плюс 17, по области - плюс 14 - плюс 19. Ветер северной четверти, 3-8 метров в секунду", - рассказала Позднякова.
По словам синоптика, в воскресенье характер погоды практически меняться не будет, но ожидается чуть поменьше дождя.
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500001
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