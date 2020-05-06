Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:19
https://ria.ru/20200506/1571019462.html
Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569705892_0:76:1661:1010_1036x0_80_0_0_667052a399a5b54d8728e313112781d0.jpg
РИА Новости

Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты

12:19 06.05.2020
1318
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВрач в костюме биозащиты
Врач в костюме биозащиты
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Врач в костюме биозащиты. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Тридцать из 77 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заразились, работая в столичном регионе или после контактов с прибывшими оттуда заболевшими, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения, в том числе 77 - в Тульской области.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 18 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
За сутки, как отмечают областные власти, 28 жителей Тулы, Алексина, Белева, Донского, Ефремова, Киреевска, Новомосковска и Узловой, а также Арсеньевского, Веневского, Киреевского и Тепло-Огаревского районов выздоровели после COVID-19.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1445 человек, 184 пациента выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
010523
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМоскваТулаАлексинТульская область
Рекомендуем
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
В Тульской области рассказали о новых случаях коронавируса
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Реанимационное отделение в госпитале для ветеранов войн в Петрозаводске
В Тульской области умер десятый пациент с подтвержденным COVID-19
Евгений Комаровский
Доктор Комаровский рассказал, как должен работать офис после эпидемии
Бригада скорой помощи у коронавирусного центра НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ
В России за сутки коронавирус выявили у 10 559 человек
Эмблема на форме сотрудника полиции
Полиция возбудила дело из-за угроз настоятелю монастыря под Тулой
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины назвал три шага для "возвращения Крыма"
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Змея, найденная в квартире на юго-западе Москвы
Пойманную в московской квартире змею передали в центр реабилитации
Здание аэропорта Уфа
В Башкирию вернулись около 800 вахтовиков с Чаяндинского месторождения
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 19255
Туристы в Барселоне
В Испании назвали число россиян, посетивших страну в марте
Министр юстиции Латвии Янис Борданс
Эксперт назвал слова латвийского министра о "донорстве денег" СССР хайпом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния