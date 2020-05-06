Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты

ВОРОНЕЖ, 6 мая - РИА Новости. Тридцать из 77 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом в Тульской области заразились, работая в столичном регионе или после контактов с прибывшими оттуда заболевшими, сообщает областное правительство.
Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения, в том числе 77 - в Тульской области.
"Инфекция подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 18 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1445 человек, 184 пациента выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.