Тульские власти рассказали, как заразились коронавирусом новые пациенты

Ранее оперативный штаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 10 559 новых случаев заражения, в том числе 77 - в Тульской области.

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 1445 человек, 184 пациента выздоровели. Умерли девять пациентов с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания.