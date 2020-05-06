В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 54 жителей Мордовии, среди заболевших – четверо детей, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались.
"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, из них 17 зафиксировано в Рузаевском районе, в Саранске - 9. 10 человек из подтвержденных сегодня - старше 60 лет, 10 человек моложе 30 лет, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в республике составляет 977 человек, в том числе 396 – в Саранске, 132 – в Ардатовском районе, 116 – в Рузаевском районе.
"902 человека получают лечение стационарно. 21 пациент на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 8 из них с положительным анализом на коронавирус. 797 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 45 человек в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.