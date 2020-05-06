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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:18
https://ria.ru/20200506/1571019425.html
В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

12:19 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 54 жителей Мордовии, среди заболевших – четверо детей, сообщает оперативный штаб региона.
Ранее на территории Мордовии было зафиксировано 923 случая заражения коронавирусной инфекцией, 5 человек скончались.
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"В Мордовии за последние сутки зарегистрировано 54 случая заболевания коронавирусом, из них 17 зафиксировано в Рузаевском районе, в Саранске - 9. 10 человек из подтвержденных сегодня - старше 60 лет, 10 человек моложе 30 лет, в том числе четверо детей", - говорится в сообщении.
Общее число заболевших в республике составляет 977 человек, в том числе 396 – в Саранске, 132 – в Ардатовском районе, 116 – в Рузаевском районе.
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"902 человека получают лечение стационарно. 21 пациент на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 8 из них с положительным анализом на коронавирус. 797 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 45 человек в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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