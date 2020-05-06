В Мордовии рассказали о новых случаях коронавируса

"902 человека получают лечение стационарно. 21 пациент на искусственной вентиляции легких в тяжёлом состоянии, 8 из них с положительным анализом на коронавирус. 797 человек получают лечение и наблюдение амбулаторно. 45 человек в обсервационных отделениях", - отмечается в сообщении.