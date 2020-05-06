В Севастополе число заразившихся коронавирусом достигло 106

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус в Севастополе с начала года выявлен у 106 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена у семи строителей и вернувшейся из Москвы женщины, сообщила пресс-служба правительства региона.

Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации.

"По состоянию на утро 6 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. Семь человек - это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Ещё один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Михаила Развожаева.

Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев коронавируса, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека скончались. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек.

Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.