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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:14
https://ria.ru/20200506/1571019178.html
В Севастополе число заразившихся коронавирусом достигло 106
https://cdn21.img.ria.ru/images/155746/05/1557460509_0:176:2048:1328_1036x0_80_0_0_98eb66edcb588a400cd2e59845154d0d.jpg
РИА Новости

В Севастополе число заразившихся коронавирусом достигло 106

12:14 06.05.2020
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© РИА Новости / Сергей ПетросянСевастополь
Севастополь
© РИА Новости / Сергей Петросян
Севастополь. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус в Севастополе с начала года выявлен у 106 человек, за минувшие сутки инфекция подтверждена у семи строителей и вернувшейся из Москвы женщины, сообщила пресс-служба правительства региона.
Очаги заболевания COVID ранее были выявлены на строительстве военного госпиталя в бухте Омега и на аэродроме Бельбек. Оба объекта были изолированы и переведены в режим обсервации.
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"По состоянию на утро 6 мая зарегистрировано восемь новых случаев заболевания COVID-19. Семь человек - это люди, задействованные в строительстве военного госпиталя в Омеге. Они находились в военных обсерваторах, были в контакте с ранее заболевшими. Ещё один положительный тест у женщины, которая вернулась из Москвы и была на самоизоляции в одном из садовых товариществ. Поскольку женщина соблюдала режим самоизоляции, контактных лиц нет", - цитирует пресс-служба слова врио губернатора Михаила Развожаева.
Всего с начала года в Севастополе зарегистрированo 106 случаев коронавируса, 15 человек выписаны после выздоровления, два человека скончались. На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 135 человек.
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Режим повышенной готовности из-за коронавируса в Севастополе продлен до 30 мая, самоизоляции – до 11 мая. Для передвижения введена пропускная система. На въезде в город расположены блокпосты для проверки цели поездки в регион.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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