Доктор Комаровский рассказал, как должен работать офис после эпидемии

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, какие меры должны приниматься для работы офисов после снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции

Прежде всего, по его мнению, нужно оценить риски. Так, по словам врача, необходимо понять, кто из сотрудников находится в группе риска — им офис посещать нельзя.

Нужно также учитывать, что у сотрудников вне группы риска также могут быть родственники.

"Молодые, до 50 так точно, однозначно могут работать", — пояснил Комаровский.

Он добавил, что нужно регулярно оценивать состояние здоровья работников — например, проверять у них температуру.

В офисе, как заявил врач, на человека должно приходиться не менее восьми квадратных метров, а между столами должно быть расстояние в два метра и более.

Комаровский отметил, что нужно контролировать влажность воздуха, а также обеспечивать правильный воздухообмен и сквозное проветривание. После прихода сотрудники обязательно должны мыть руки. Туалетные комнаты, по словам врача, должны быть устроены так, чтобы человек как можно меньше касался поверхностей.

Комаровский также подчеркнул, что офисам нужно опираться на законодательство и разрешения, прежде чем начать работу.

России число заразившихся коронавирусом достигло почти 166 тысяч человек, 21 тысяча вылечились, более полутора тысяч скончались.