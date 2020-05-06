Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T18:12
https://ria.ru/20200506/1571019134.html
Доктор Комаровский рассказал, как должен работать офис после эпидемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569596110_0:40:1197:713_1036x0_80_0_0_f4a5a6b5c188e0224c8e1254347f4fb8.jpg
РИА Новости

Доктор Комаровский рассказал, как должен работать офис после эпидемии

12:14 06.05.2020 (обновлено: 18:12 06.05.2020)
2907
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский
© Sputnik / Batyrshin Timur
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский на своем канале в YouTube рассказал, какие меры должны приниматься для работы офисов после снятия ограничений, введенных из-за эпидемии коронавирусной инфекции.
Прежде всего, по его мнению, нужно оценить риски. Так, по словам врача, необходимо понять, кто из сотрудников находится в группе риска — им офис посещать нельзя.
Нужно также учитывать, что у сотрудников вне группы риска также могут быть родственники.
"Молодые, до 50 так точно, однозначно могут работать", — пояснил Комаровский.
Врач Александр Мясников
6 мая, 10:41Распространение нового коронавируса
Мясников показал работу "красной зоны" в больнице
Он добавил, что нужно регулярно оценивать состояние здоровья работников — например, проверять у них температуру.
В офисе, как заявил врач, на человека должно приходиться не менее восьми квадратных метров, а между столами должно быть расстояние в два метра и более.
Комаровский отметил, что нужно контролировать влажность воздуха, а также обеспечивать правильный воздухообмен и сквозное проветривание. После прихода сотрудники обязательно должны мыть руки. Туалетные комнаты, по словам врача, должны быть устроены так, чтобы человек как можно меньше касался поверхностей.
Комаровский также подчеркнул, что офисам нужно опираться на законодательство и разрешения, прежде чем начать работу.
В России число заразившихся коронавирусом достигло почти 166 тысяч человек, 21 тысяча вылечились, более полутора тысяч скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Правила использования одноразовых медицинских масок
25 марта, 11:17Распространение нового коронавируса
Медицинские маски: инструкция по применению
25421016
Распространение нового коронавирусаЕвгений КомаровскийКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоYouTubeОбщество
Рекомендуем
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Прохожие в защитных масках на улице Кузнецкий мост в Москве
Собянин предложил ужесточить требования для передвижения по Москве
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Снимок коронавируса COVID-19, опубликованный Роспотребнадзором
У коронавируса нашли опасную мутацию
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в госпитале для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в центре МГУ имени М. В. Ломоносова
Минздрав дал прогноз активного распространения коронавируса
Нефтетанкеры вдоль побережья южной части штата Калифорния
Две недели до апокалипсиса: для нефти больше нет места
Девушка во время самоизоляции дома
Названы главные ошибки при ношении маски
Российский предприниматель Дмитрий Босов
Миллиардера Дмитрия Босова нашли мертвым
Вид на пещеру Такаркори
Ученые предсказали наступление катастрофической жары
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции в МИА Россия сегодня
Онищенко прокомментировал итоги совещания по ситуации с COVID-19
Кадр из фильма Крик дельфина
Умерла актриса Татьяна Паркина
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
Мурашко рассказал о результатах испытания вакцины от коронавируса
Сотрудник полиции
В Москве назвали число нарушителей режима самоизоляции за начало мая
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Ученый из университета Питтсбурга Бин Лю
В США убили ученого, который был на пороге открытия по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния