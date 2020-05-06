На Ямале рассказали о новых случаях коронавируса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая - РИА Новости. Число новых случаев коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе третьи сутки подряд превышает 100, прирост по-прежнему связан с выявлением инфекции у рабочих с месторождений и предприятий, сообщает региональный оперативный штаб по предупреждению распространения инфекции.
Оперштаб сообщал в понедельник о 103 выявленных за сутки заболевших, во вторник - о 108 инфицированных, причем в обоих случаях около 90% заразившихся составляли рабочие с нефтегазовых месторождений, обслуживающих их предприятий и строительных фирм. На них, согласно данным властей региона, в целом приходятся три четверти всех случаев коронавируса на Ямале.
"По состоянию на 6 мая Центром гигиены и эпидемиологии Ямало-Ненецкого автономного округа подтверждено 105 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период - 925 случаев COVID-19", - говорится в сообщении.
Большая часть новых заболевших - 95 человек - по-прежнему приходится на рабочих. Основной прирост дали два очага, в которых выявлены 87 инфицированных. Первый - в Ямальском районе, где ранее коронавирус нашли у вахтовиков в поселке Сабетта, рядом с которым находится крупнейший в России завод по производству сжиженного природного газа. Второй крупный очаг с большим числом заболевших разрастается в строительной организации на территории Салехарда, где заразились уже 46 человек, в том числе 22 - за последние сутки.
Рабочие с месторождений и предприятий дают основной прирост заболевших на Ямале вторую неделю. Так, 23 апреля в регионе выявлены 90 человек с инфекцией, из которых 88 - вахтовики. С тех пор практически ежедневно число инфицированных рабочих предприятий ТЭК превышает количество тех, кто заразился в населенных пунктах ЯНАО. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов продлил режим обязательной самоизоляции в регионе по 11 мая включительно.
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