В некоторых странах Европы туристам предложат пройти тесты на коронавирус

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В аэропорту Австрии туристам предлагают пройти тест на коронавирус, а в Андорре планируют ввести исследования на антитела на сухопутных границах, В аэропорту Австрии туристам предлагают пройти тест на коронавирус, а в Андорре планируют ввести исследования на антитела на сухопутных границах, сообщает АТОР.

Аэропорт Вены запустил платный сервис по тестированию на COVID-19. До 31 мая все пассажиры, прибывающие в Австрию из-за рубежа, должны иметь при себе полученную не более четырех дней назад медицинскую справку об отсутствии коронавируса (тест ПЦР), или отправиться на обязательную 14-дневную самоизоляцию.

Теперь тем, у кого такой справки нет, и кому не хочется на карантин, по прилету в аэропорту предлагается пройти экспресс-тест, записаться на который нужно заранее (по e-mail или по телефону, указав дату и номер рейса). Стоимость услуги – 190 евро.

Результат обещают в течение двух-трех часов.

По мнению руководства венского аэропорта, новый сервис будет востребован и у тех, кто вылетает из Вены по международным направлениям. В настоящее время из аэропорта выполняются регулярные рейсы в Доху, Дортмунд, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Лиссабон, Минск и Софию.

Тестирование всех прибывающих туристов планируют запустить в Андорре. Власти княжества хотят предложить путешественникам, которые въезжают в страну через сухопутную границу с Испанией или Францией, пройти добровольный и бесплатный тест на антитела к коронавирусу прямо на пограничном пункте.

Если путешественник здоров или в его крови обнаружены антитела G к COVID-19, он сможет въехать в Андорру. Если у туриста обнаружат коронавирус (то есть антитела М), то ему придется вернуться "к месту жительства, чтобы пройти карантин и получить необходимое лечение".