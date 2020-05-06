В Костромской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Восемь из 293 заболевших COVID-19 в Костромской области находятся в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ, сообщила администрация региона.
"На сегодня в регионе уже 293 заболевших коронавирусом, из них 47 человек лечатся в стационарах. В тяжёлом состоянии 8 пациентов, двое из них находятся на аппарате ИВЛ, один – на неинвазивной поддержке", - говорится в сообщении.
Выздоровевших – 64 человека. Также зарегистрированы три случая с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.