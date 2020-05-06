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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:08
https://ria.ru/20200506/1571018764.html
В Костромской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/153116/47/1531164722_0:118:3222:1930_1036x0_80_0_0_af42f99d6130c681599a16b37c276cd3.jpg
РИА Новости

В Костромской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

12:08 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКострома
Кострома
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Кострома. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Восемь из 293 заболевших COVID-19 в Костромской области находятся в тяжелом состоянии, из них двое подключены к аппаратам ИВЛ, сообщила администрация региона.
"На сегодня в регионе уже 293 заболевших коронавирусом, из них 47 человек лечатся в стационарах. В тяжёлом состоянии 8 пациентов, двое из них находятся на аппарате ИВЛ, один – на неинвазивной поддержке", - говорится в сообщении.
Выздоровевших – 64 человека. Также зарегистрированы три случая с летальным исходом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоКостромская областьОбщество
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