В Костромской области рассказали о состоянии заразившихся коронавирусом

"На сегодня в регионе уже 293 заболевших коронавирусом, из них 47 человек лечатся в стационарах. В тяжёлом состоянии 8 пациентов, двое из них находятся на аппарате ИВЛ, один – на неинвазивной поддержке", - говорится в сообщении.