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75 лет Великой Победы
2020-05-06T12:07
https://ria.ru/20200506/1571018669.html
Россотрудничество проведет в Туркмении несколько акций в честь Дня Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/119724/00/1197240011_0:0:3001:1688_1036x0_80_0_0_6ce537b8924b09f23636d9fd9f56d848.jpg
РИА Новости

Россотрудничество проведет в Туркмении несколько акций в честь Дня Победы

12:07 06.05.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкАшхабад – столица Туркменистана
Ашхабад – столица Туркменистана
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Ашхабад – столица Туркменистана. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россотрудничество проведет в Туркменистане несколько акций в честь Дня Победы, а также примет участие в шествии "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в этой стране, заведующий отделом образования, науки и культуры посольства РФ в Туркмении Евгений Белоглазов.
"Мы готовим несколько мероприятий к 75-летию Победы. В частности, это выставка художника, участника Великой Отечественной войны и заслуженного деятеля искусств Туркменской ССР Геннадия Бабикова (1911-1993); открытие цикла фильмов о Великой Отечественной войне; организация совместного концерта "Победа. Одна на всех" при участии Государственного симфонического оркестра Туркменистана и Государственного хора Туркменистана; проведение выставки фотоматериалов и документов "В борьбе против нацизма мы были вместе", - сообщил Белоглазов РИА Новости.
Кроме того, представители Россотрудничества и посольства примут участие в акции "Бессмертный полк", добавил он.
Из фотовыставки "В борьбе против нацизма мы были вместе" посетители смогут узнать, что на фронт ушло 15% населения республики - 180 тысяч из 1,2 миллиона. 70 тысяч из них получили ордена и медали, а 78 человек стали Героями Советского союза.
В рамках показа фильмов можно будет посмотреть как старые советские фильмы о войне, так и современные российские - "Крик тишины" и "Т-34".
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
6 мая, 12:0475 лет Великой Победы
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
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75 лет Великой ПобедыТ-34Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
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