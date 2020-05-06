Россотрудничество проведет в Туркмении несколько акций в честь Дня Победы

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Россотрудничество проведет в Туркменистане несколько акций в честь Дня Победы, а также примет участие в шествии "Бессмертный полк", сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в этой стране, заведующий отделом образования, науки и культуры посольства РФ в Туркмении Евгений Белоглазов.
"Мы готовим несколько мероприятий к 75-летию Победы. В частности, это выставка художника, участника Великой Отечественной войны и заслуженного деятеля искусств Туркменской ССР Геннадия Бабикова (1911-1993); открытие цикла фильмов о Великой Отечественной войне; организация совместного концерта "Победа. Одна на всех" при участии Государственного симфонического оркестра Туркменистана и Государственного хора Туркменистана; проведение выставки фотоматериалов и документов "В борьбе против нацизма мы были вместе", - сообщил Белоглазов РИА Новости.
Кроме того, представители Россотрудничества и посольства примут участие в акции "Бессмертный полк", добавил он.
Из фотовыставки "В борьбе против нацизма мы были вместе" посетители смогут узнать, что на фронт ушло 15% населения республики - 180 тысяч из 1,2 миллиона. 70 тысяч из них получили ордена и медали, а 78 человек стали Героями Советского союза.
В рамках показа фильмов можно будет посмотреть как старые советские фильмы о войне, так и современные российские - "Крик тишины" и "Т-34".