Россотрудничество проведет в Туркмении несколько акций в честь Дня Победы

"Мы готовим несколько мероприятий к 75-летию Победы. В частности, это выставка художника, участника Великой Отечественной войны и заслуженного деятеля искусств Туркменской ССР Геннадия Бабикова (1911-1993); открытие цикла фильмов о Великой Отечественной войне; организация совместного концерта "Победа. Одна на всех" при участии Государственного симфонического оркестра Туркменистана и Государственного хора Туркменистана; проведение выставки фотоматериалов и документов "В борьбе против нацизма мы были вместе", - сообщил Белоглазов РИА Новости.