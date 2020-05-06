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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:06
https://ria.ru/20200506/1571018566.html
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 20
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570358506_0:100:3287:1949_1036x0_80_0_0_5d14f7d484609f546a1f45e72a37d20b.jpg
РИА Новости

Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 20

12:06 06.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине. Архивное фото
КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Государственной пограничной службе Украины, число инфицированных выросло до 20, сообщила в среду пресс-служба ведомства.
Ранее пресс-служба погранслужбы сообщила, что 18 заболевших с коронавирусной инфекцией зафиксировали в государственной пограничной службе Украины. По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели.
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"По состоянию на 6 мая 2020 года в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 20 положительных ПЦР-тестов… За прошедшие сутки зафиксировано два новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской и Сумской области", - говорится в сообщении.
Как отметается, всего по состоянию на среду четверо пограничников вылечились, 16 человек продолжают лечение.
По данным ведомства, под контролем медиков находятся более 300 пограничников, которые контактировали с заболевшими. С целью предотвращения распространения инфекции в ведомстве изменены графики работы, максимально используются возможности дистанционной формы работы. В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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