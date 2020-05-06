Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 20

КИЕВ, 6 мая – РИА Новости. Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Государственной пограничной службе Два новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Государственной пограничной службе Украины , число инфицированных выросло до 20, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Ранее пресс-служба погранслужбы сообщила, что 18 заболевших с коронавирусной инфекцией зафиксировали в государственной пограничной службе Украины. По последним данным Минздрава, на Украине зафиксировали 13184 случая заражения коронавирусом, 327 человек умерли, 2097 человек выздоровели.

"По состоянию на 6 мая 2020 года в результате тестирования военнослужащих и сотрудников Государственной пограничной службы Украины на COVID-19 зафиксировано 20 положительных ПЦР-тестов… За прошедшие сутки зафиксировано два новых случая заболевания представителей Государственной пограничной службы Украины в Закарпатской и Сумской области", - говорится в сообщении.

Как отметается, всего по состоянию на среду четверо пограничников вылечились, 16 человек продолжают лечение.

По данным ведомства, под контролем медиков находятся более 300 пограничников, которые контактировали с заболевшими. С целью предотвращения распространения инфекции в ведомстве изменены графики работы, максимально используются возможности дистанционной формы работы. В служебных помещениях введен обязательный масочный режим, проводится уборка с помощью дезинфицирующих средств.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.