Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел

В своем весеннем докладе ЕК указывает на резкий спад экономической активности в первом полугодии и по итогам 2020-го ожидает падения ВВП на 5% вместо ожидавшихся ранее 1,4% роста.

В 2021 году Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП на 1,6%, поскольку потребление будут сдерживать потеря доходов и неопределенность.

Еврокомиссия также ожидает, что поступления от нефти "могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится".

Оценки ЕК по ВВП совпадают с прогнозами российских властей.

Так, министр финансов Антон Силуанов заявил накануне "Ведомостям", что у ведомства есть несколько сценариев влияния пандемии на экономику, базовый исходит из того, что ВВП сократится на 5% в 2020 году.

Банк России ожидает, что спад российской экономики по итогам года составит 4-6%. При этом основное снижение ВВП придется на второй квартал — оно может достигнуть 8%.