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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
2020-05-06T17:53
https://ria.ru/20200506/1571018527.html
Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году
https://cdn24.img.ria.ru/images/155212/69/1552126990_0:0:2849:1602_1036x0_80_0_0_13d421c2b3252b93e1920de5cb13b969.jpg
РИА Новости

Еврокомиссия ухудшила прогноз по динамике ВВП России в 2020 году

12:06 06.05.2020 (обновлено: 17:53 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБаннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
Баннер на здании Европейской Комиссии в Брюссел
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Еврокомиссия резко ухудшила прогноз по динамике ВВП России на 2020 год из-за обвала нефтяных цен и замедления роста внутреннего спроса на фоне коронавируса.
В своем весеннем докладе ЕК указывает на резкий спад экономической активности в первом полугодии и по итогам 2020-го ожидает падения ВВП на 5% вместо ожидавшихся ранее 1,4% роста.
В 2021 году Еврокомиссия прогнозирует рост ВВП на 1,6%, поскольку потребление будут сдерживать потеря доходов и неопределенность.
Еврокомиссия также ожидает, что поступления от нефти "могут сократиться вдвое, если текущий ценовой тренд сохранится".
Оценки ЕК по ВВП совпадают с прогнозами российских властей.
Так, министр финансов Антон Силуанов заявил накануне "Ведомостям", что у ведомства есть несколько сценариев влияния пандемии на экономику, базовый исходит из того, что ВВП сократится на 5% в 2020 году.
Банк России ожидает, что спад российской экономики по итогам года составит 4-6%. При этом основное снижение ВВП придется на второй квартал — оно может достигнуть 8%.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКоронавирус в РоссииСитуация на нефтяном рынкеКоронавирус COVID-19РоссияЦены на нефтьКоронавирусыЕврокомиссияВ мире
Популярные комментарии
Еврокомиссия пусть у себя пощупает снизу.
6 мая, 13:16
Олег 84
1450003
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