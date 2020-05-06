Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T12:05
https://ria.ru/20200506/1571018498.html
В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 6,4 тысячи
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570128705_0:58:3072:1786_1036x0_80_0_0_04468a292fc318ab21ef54ee4932d0e2.jpg
РИА Новости

В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 6,4 тысячи

12:05 06.05.2020
148
© REUTERS / Lim Huey TengМедицинские работники в Малайзии
Медицинские работники в Малайзии
© REUTERS / Lim Huey Teng
Медицинские работники в Малайзии. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло на 45, общее количество заболевших достигло 6428, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно опубликованным в Twitter минздрава данным, 73,15% зараженных (4702 человека) уже выздоровели, лечение сейчас проходят 1619 человек. За сутки скончался один человек, общее число летальных исходов достигло 107.
Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что с понедельника, 4 мая, почти все секторы экономики возобновят работу. В конце апреля малайзийские власти сообщили о смягчении контроля передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса, эти правила действуют до 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
000000
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Мухиддин ЯссинКоронавирусыЗдоровье - ОбществоМалайзияВ мире
Рекомендуем
Машины скорой помощи у здания больницы в Сингапуре
В Сингапуре число случаев коронавируса превысило 20 тысяч
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1428
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Иране число заразившихся коронавирусом превысило сто тысяч
Скорая помощь
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314
Машина скорой помощи в Брюсселе, Бельгия
В Бельгии выявили 272 новых случая заражения коронавирусом за сутки
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
Число заразившихся коронавирусом в погранслужбе Украины выросло до 20
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 14499
Карета скорой помощи в Канаде
В Канаде число жертв коронавируса превысило четыре тысячи
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане начали разделять регионы по уровню распространения COVID-19
Скорая помощь
В Иране выявили 1485 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Африка
В Африке число случаев коронавируса превысило 50 тысяч
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число заразившихся коронавирусом достигло 14107
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
В московском центре "Вороновское" лечатся 200 пациентов с COVID-19
Директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов
Эксперт оценил возможный обмен заключенными между США и Ираном
Медсестра измеряет температуру у мужчины в Сан-Паулу, Бразилия
Бразилия установила новый антирекорд по умершим от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния