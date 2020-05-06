В Малайзии число заразившихся коронавирусом превысило 6,4 тысячи

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения новым коронавирусом в Малайзии за сутки возросло на 45, общее количество заболевших достигло 6428, сообщает министерство здравоохранения страны.
Согласно опубликованным в Twitter минздрава данным, 73,15% зараженных (4702 человека) уже выздоровели, лечение сейчас проходят 1619 человек. За сутки скончался один человек, общее число летальных исходов достигло 107.
Ранее премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин заявил, что с понедельника, 4 мая, почти все секторы экономики возобновят работу. В конце апреля малайзийские власти сообщили о смягчении контроля передвижения - главной общенациональной ограничительной меры, принятой в связи с эпидемией коронавируса, эти правила действуют до 12 мая.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.