Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. О том, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн", расскажут организаторы мероприятия в рамках пресс-конференции, которая пройдет 7 мая в 16:00 на площадке МИА "Россия сегодня".