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2020-05-06T12:05
https://ria.ru/20200506/1571018426.html
Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие
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РИА Новости

Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие

12:04 06.05.2020 (обновлено: 12:05 06.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЖительница Москвы заполняет заявку для участия в акции "Бессмертный полк онлайн"
Жительница Москвы заполняет заявку для участия в акции Бессмертный полк онлайн
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. О том, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн", расскажут организаторы мероприятия в рамках пресс-конференции, которая пройдет 7 мая в 16:00 на площадке МИА "Россия сегодня".
До старта шествия остается чуть больше недели, и, по данным организаторов, в акции примут участие около миллиона человек.
Напомним, что трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" запланирована 9 мая во всех городах России на медиаэкранах. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Также трансляция будет проводиться и в сети: на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир. Увидеть трансляцию шествия также можно будет на портале движения "Бессмертный полк России" и международного "Бессмертного полка".
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк онлайн" в странах Ближнего зарубежья.
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75 лет Великой ПобедыМИА "Россия сегодня"Акция "Бессмертный полк"Бессмертный полк
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