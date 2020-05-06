Организаторы "Бессмертного полка" расскажут, как пройдет онлайн-шествие

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. О том, как в этом году будет организована трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн", расскажут организаторы мероприятия в рамках пресс-конференции, которая пройдет 7 мая в 16:00 на площадке МИА "Россия сегодня".
До старта шествия остается чуть больше недели, и, по данным организаторов, в акции примут участие около миллиона человек.
Напомним, что трансляция шествия "Бессмертный полк онлайн" запланирована 9 мая во всех городах России на медиаэкранах. В Москве акцию будут показывать, в частности, на экранах в московском метрополитене. Также трансляция будет проводиться и в сети: на площадках онлайн-кинотеатров и в социальных сетях. Кроме того, многие телеканалы запланировали прямые включения в эфир. Увидеть трансляцию шествия также можно будет на портале движения "Бессмертный полк России" и международного "Бессмертного полка".
МИА "Россия сегодня" является основным информационным партнером "Бессмертного полка России", Sputnik – официальный информационный партнер акции "Бессмертный полк онлайн" в странах Ближнего зарубежья.