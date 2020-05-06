В Хабаровске ищут двенадцатилетнего подростка, ушедшего из дома

ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Поиски 12-летнего подростка, пропавшего четыре дня назад, ведутся в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщает следственное управление, 2 мая подросток собрал вещи и документы, ушел из квартиры и до настоящего времени не вернулся. Родственники несколько дней пытались искать его самостоятельно и только 6 мая обратились в правоохранительные органы.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело. Для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска… С участием сотрудников правоохранительных органов проводятся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.