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2020-05-06T12:02
https://ria.ru/20200506/1571018353.html
В Хабаровске ищут двенадцатилетнего подростка, ушедшего из дома
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РИА Новости

В Хабаровске ищут двенадцатилетнего подростка, ушедшего из дома

12:02 06.05.2020
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
ХАБАРОВСК, 6 мая – РИА Новости. Поиски 12-летнего подростка, пропавшего четыре дня назад, ведутся в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Как сообщает следственное управление, 2 мая подросток собрал вещи и документы, ушел из квартиры и до настоящего времени не вернулся. Родственники несколько дней пытались искать его самостоятельно и только 6 мая обратились в правоохранительные органы.
"С целью установления всех обстоятельств произошедшего следственными органами СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело. Для расследования создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую вошли наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники уголовного розыска… С участием сотрудников правоохранительных органов проводятся поисковые мероприятия", - говорится в сообщении.
Полицейский
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