В московском центре "Вороновское" лечатся 200 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 мая состоит на лечении 200 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 200, подтверждённых с COVID – 200, с кислородной поддержкой – 89, на ИВЛ – 10", - написал Переходов на своей странице в Facebook.