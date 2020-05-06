В московском центре "Вороновское" лечатся 200 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 200 пациентов с COVID-19, три женщины с коронавирусом скончались, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 мая состоит на лечении 200 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 200, подтверждённых с COVID – 200, с кислородной поддержкой – 89, на ИВЛ – 10", - написал Переходов на своей странице в Facebook.
Он также подчеркнул, что за сутки поступили 10 пациентов, вчера 25 были выписаны.
"Умерли три женщины с положительным COVID-19 в возрасте 43, 75 и 83 лет", - добавил Переходов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф