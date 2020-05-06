Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:56
https://ria.ru/20200506/1571018074.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 200 пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466232_0:0:2938:1652_1036x0_80_0_0_6dcffc2e60416d86ecd2a3c674f52479.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 200 пациентов с COVID-19

11:56 06.05.2020
170
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
Московский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское". Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на лечении находятся 200 пациентов с COVID-19, три женщины с коронавирусом скончались, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 6 мая состоит на лечении 200 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 200, подтверждённых с COVID – 200, с кислородной поддержкой – 89, на ИВЛ – 10", - написал Переходов на своей странице в Facebook.

Он также подчеркнул, что за сутки поступили 10 пациентов, вчера 25 были выписаны.
"Умерли три женщины с положительным COVID-19 в возрасте 43, 75 и 83 лет", - добавил Переходов.
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
6 мая, 09:38Распространение нового коронавируса
В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
001100
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице лечатся более 1,1 тысячи пациентов с COVID-19
Председатель комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников
Депутата Госдумы Калашникова выписали из больницы
Медицинские работники
Два отделения больницы в Находке закрыли из-за случаев коронавируса
Медик в машине скорой помощи
В Пензенской области число случаев пневмонии выросло вдвое
Девушка во время самоизоляции дома
Эксперт ВОЗ дал советы по выходу из самоизоляции
Койко-место для больных с коронавирусной инфекцией
Пензенские медики рассказали о ситуации с коронавирусом в регионе
Медицинский работник у машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 670 пациентов
Реанимационное отделение больницы № 15 им. Филатова
В Филатовской больнице лечатся менее 950 пациентов с коронавирусом
Карантинный центр в Коммунарке
В Коммунарке около 60% больных находятся в тяжелом состоянии
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Подмосковье﻿ из госпиталя сбежал пациент с коронавирусом
Работа медиков с больными COVID-19
В России около четырех тысяч пациентов с COVID-19 в тяжелом состоянии
Машины скорой медицинской помощи
В Москве выявили 5858 новых случаев коронавируса
Врачи и пациент госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 11 231 человека
Город Эс-Сувейра
В Марокко на туристку напали с ножом
Автомобиль скорой помощи Литвы
В Литве число случаев коронавируса выросло до 1428
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:30Психолог объяснила эксперименты с внешностью на карантине
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
Лента новостейМолния