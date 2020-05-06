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2020-05-06T11:54
https://ria.ru/20200506/1571017939.html
Два отделения больницы в Находке закрыли из-за случаев коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570472424_0:0:1600:900_1036x0_80_0_0_6434cdae73dc6c25f4a6dd2213a0e1f5.jpg
РИА Новости

Два отделения больницы в Находке закрыли из-за случаев коронавируса

11:54 06.05.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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Медицинские работники. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Два отделения больницы в городе Находка, въезд в который будет ограничен из-за резкого роста числа выявленных случаев коронавируса, закрыли на карантин из-за заноса туда инфекции, сообщило правительство Приморья.
Ранее сообщалось, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку – с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечено 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
"Два отделения Находкинской городской больницы – терапевтическое и хирургическое – закрыты на карантин. Причина – занос инфекции в медучреждение. Источником заражения в обоих случая стали пациенты. Также коронавирус выявлен и у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица", - говорится в сообщении.
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