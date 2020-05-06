Два отделения больницы в Находке закрыли из-за случаев коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Два отделения больницы в городе Находка, въезд в который будет ограничен из-за резкого роста числа выявленных случаев коронавируса, закрыли на карантин из-за заноса туда инфекции, сообщило правительство Приморья.
Ранее сообщалось, что въезд в один из крупнейших городов региона - Находку – с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечено 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
"Два отделения Находкинской городской больницы – терапевтическое и хирургическое – закрыты на карантин. Причина – занос инфекции в медучреждение. Источником заражения в обоих случая стали пациенты. Также коронавирус выявлен и у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица", - говорится в сообщении.
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Всего в Приморье 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. В регионе с 31 марта действует режим самоизоляции.
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