Два отделения больницы в Находке закрыли из-за случаев коронавируса

"Два отделения Находкинской городской больницы – терапевтическое и хирургическое – закрыты на карантин. Причина – занос инфекции в медучреждение. Источником заражения в обоих случая стали пациенты. Также коронавирус выявлен и у медработников отделения. Все они оперативно направлены в инфекционный госпиталь и получают необходимую терапию. Проводится эпидрасследование и устанавливаются контактные лица", - говорится в сообщении.