В Литве число случаев коронавируса выросло до 1428

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Число случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1428, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено пять случаев заражения, всего выздоровели 718 человек, 48 умерли.

За вторник в республике провели 7387 тестов на коронавирус, за все время – 156493.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 11 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.