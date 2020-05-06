В Марокко на туристку напали с ножом

МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В Марокко была ранена французская туристка, В Марокко была ранена французская туристка, сообщает Morocco World News.

Полиция Таруданта, города, расположенного на юге страны, начала судебное расследование по факту нападения на 66-летнюю путешественницу из Франции.

Подозреваемый, который дважды проходил лечение в психиатрической клинике, без видимых причин напал на отдыхающую с кухонным ножом. При этом он произносил непонятные слова. Инцидент произошел на автостоянке.