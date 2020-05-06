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Туризм
2020-05-06T12:03
https://ria.ru/20200506/1571017694.html
В Марокко на туристку напали с ножом
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/87/1563228724_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_0f9f2d3088cf69bb0cacd510304c40a6.jpg
РИА Новости

В Марокко на туристку напали с ножом

12:03 06.05.2020
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CC BY 2.0 / TheUjulala / Город Эс-Сувейра
Город Эс-Сувейра
CC BY 2.0 / TheUjulala /
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. В Марокко была ранена французская туристка, сообщает Morocco World News.
Полиция Таруданта, города, расположенного на юге страны, начала судебное расследование по факту нападения на 66-летнюю путешественницу из Франции.
Подозреваемый, который дважды проходил лечение в психиатрической клинике, без видимых причин напал на отдыхающую с кухонным ножом. При этом он произносил непонятные слова. Инцидент произошел на автостоянке.
Пострадавшая ранена в шею и руку, ее отправили в больницу. Врачи оценивают ее состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.
Женщина сидит на ступенях своего дома на одной из улиц города Шифшавен
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