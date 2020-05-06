Страны БРИКС обсудят пандемию коронавируса в онлайн-формате

МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференции по вопросам здравоохранения. В частности, будет затронута тема ликвидации пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.
В заседании примут участие Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.
"Планируется, что виртуальная площадка предоставит возможность партнерам обменяться данными практического опыта стран БРИКС и выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки COVID-19", - добавили в пресс-службе.
30 апреля, 15:46Россия-Китай: ГлавноеЛекарство от COVID: человечность или $?