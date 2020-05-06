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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-05-06T11:50
https://ria.ru/20200506/1571017666.html
Страны БРИКС обсудят пандемию коронавируса в онлайн-формате
https://cdn23.img.ria.ru/images/92832/91/928329199_0:106:1976:1217_1036x0_80_0_0_c0b9cad8f2867d3898a51dd07cd61253.jpg
РИА Новости

Страны БРИКС обсудят пандемию коронавируса в онлайн-формате

11:50 06.05.2020
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© РИА НовостиФлаги стран-участников БРИКС
Флаги стран-участников БРИКС
© РИА Новости
МОСКВА, 6 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Минздрав России 7 мая проведет встречу старших должностных лиц стран БРИКС в формате видеоконференции по вопросам здравоохранения. В частности, будет затронута тема ликвидации пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.
В заседании примут участие Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.
"Планируется, что виртуальная площадка предоставит возможность партнерам обменяться данными практического опыта стран БРИКС и выработать совместные шаги для достижения лучшего понимания путей передачи и ликвидации вспышки COVID-19", - добавили в пресс-службе.
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