Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19

КАЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.

"В республике сегодня экспертизой подтвержден четвертый случай смерти от диагноза COVID-19. Пятого мая скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения. Девятнадцатого апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

По ее словам, 21 апреля он поступил в стационар городской больницы №2 с диагнозом "тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС".

Галимова добавила, что с 25 апреля мужчина был подключен аппарату ИВЛ, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Руководитель пресс-службы выразила соболезнования родным и близким скончавшегося.

В минздраве Татарстана подтвердили, что четвёртый скончавшийся от коронавируса в республике – Смородинов.

На странице горбольницы №5 в соцсетях размещён некролог, подписанный коллегами врача.

"Не стало прекрасного человека, профессионала высочайшего уровня, нашего коллеги, друга. Более 30 лет он посвятил медицине. Долгие годы руководил отделением челюстно-лицевой хирургии, оказывающим квалифицированную медицинскую помощь населению всего северо-восточного региона республики. Это один из немногих в городе челюстно-лицевых хирургов с обширным практическим опытом, который выполнял сложнейшие операции взрослым и детям, являлся наставником и куратором молодых врачей", - говорится в некрологе.

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Коллеги доктора Смородина отмечают, что это был "народный" врач, который, не зная отказа, день и ночь работал на благо населения республики. "Его трудолюбие и целеустремленность всегда будут служить примером для всех нас. Вечная и светлая память о Дмитрии Васильевиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркивают они.

По официальным данным, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 102 новых случая коронавирусной инфекции: 10 человек госпитализированы, 92 имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, поэтому проходят лечение в полной изоляции на дому. За весь период диагноз COVID-19 подтвержден у 1310 человек, в стационарах на лечении сегодня находится 395 человек. Всего выздоровело за весь период 184 человека.