Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:51
https://ria.ru/20200506/1571017601.html
Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Завотделения больницы в Набережных Челнах умер от COVID-19

11:49 06.05.2020 (обновлено: 11:51 06.05.2020)
27251
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тестирование на коронавирус. Архивное фото
КАЗАНЬ, 6 мая - РИА Новости. Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии городской больницы №5 Набережных Челнов Дмитрий Смородинов стал четвертой жертвой коронавируса в Татарстане.
"В республике сегодня экспертизой подтвержден четвертый случай смерти от диагноза COVID-19. Пятого мая скончался житель Набережных Челнов 1969 года рождения. Девятнадцатого апреля мужчина был госпитализирован в набережночелнинскую инфекционную больницу", - сообщила журналистам руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
По ее словам, 21 апреля он поступил в стационар городской больницы №2 с диагнозом "тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, ОРДС".
Галимова добавила, что с 25 апреля мужчина был подключен аппарату ИВЛ, у него были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Руководитель пресс-службы выразила соболезнования родным и близким скончавшегося.
Скорая помощь
6 мая, 11:34Распространение нового коронавируса
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314
В минздраве Татарстана подтвердили, что четвёртый скончавшийся от коронавируса в республике – Смородинов.
На странице горбольницы №5 в соцсетях размещён некролог, подписанный коллегами врача.
"Не стало прекрасного человека, профессионала высочайшего уровня, нашего коллеги, друга. Более 30 лет он посвятил медицине. Долгие годы руководил отделением челюстно-лицевой хирургии, оказывающим квалифицированную медицинскую помощь населению всего северо-восточного региона республики. Это один из немногих в городе челюстно-лицевых хирургов с обширным практическим опытом, который выполнял сложнейшие операции взрослым и детям, являлся наставником и куратором молодых врачей", - говорится в некрологе.
Опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил карантина?
Проголосовали:182117
15 апреля, 10:44Распространение нового коронавируса
Коллеги доктора Смородина отмечают, что это был "народный" врач, который, не зная отказа, день и ночь работал на благо населения республики. "Его трудолюбие и целеустремленность всегда будут служить примером для всех нас. Вечная и светлая память о Дмитрии Васильевиче навсегда останется в наших сердцах", - подчеркивают они.
По официальным данным, за последние сутки в Татарстане зарегистрировано 102 новых случая коронавирусной инфекции: 10 человек госпитализированы, 92 имеют лёгкую или бессимптомную форму заболевания, поэтому проходят лечение в полной изоляции на дому. За весь период диагноз COVID-19 подтвержден у 1310 человек, в стационарах на лечении сегодня находится 395 человек. Всего выздоровело за весь период 184 человека.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
103803
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Общество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России
Роспотребнадзор оценил возможность снятия ограничений в Татарстане
Главный врач городской поликлиники № 180 Юлия Сергеева
Главврач московской поликлиники умерла от коронавируса
Заместитель директора НМИЦ ССХ имени А. Н. Бакулева, доктор медицинских наук Елена Голухова перед входом в красную зону в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом дома
Игумен Тихон
Умер заразившийся коронавирусом главный врач Троице-Сергиевой лавры
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Леонид Рошаль
Рошаль рассказал о прошлогоднем закрытом обсуждении ЧС
Медик карантинного центра в Коммунарке у машины скорой помощи
Дату окончания пандемии коронавируса в России снова сдвинули
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
В Минздраве оценили суточный прирост новых случаев коронавируса
Красная зона в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Врач "красной зоны" назвал самую "страшную" особенность COVID-19
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Ученые выяснили, почему новый коронавирус такой заразный
Михаил Саакашвили после встречи с депутатами фракции Слуга народа в Киеве
В Грузии заявили, что Саакашвили не принесет пользы Украине
Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Путин еще раз напомнил губернаторам об отвественности
Путин допустил ужесточение режима ограничений из-за коронавируса
Лаборатория
В Швеции раскрыли две главные меры борьбы с коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:20Эксперт назвал роковую ошибку задержанного бизнесмена Быкова
04:20Роспотребнадзор рекомендует приостановить раздельный сбор мусора
04:14Эксперт рассказал о социальных последствиях ношения масок
04:11В США арестовали двух белых жителей за убийство афроамериканца
04:06Транспортное сообщение с Находкой ограничили из-за коронавируса
04:04Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки
04:03Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году
03:56В США откроется для посетителей самый помещаемый национальный парк
03:54Трамп пообещал разобраться в деле об убийстве белыми афроамериканца
03:53Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
03:51Телеканал "Победа" покажет ранее неизданные кадры с парада 1945 года
03:51В США оценили распространение коронавируса в Сирии
03:49Саранский "Биохимик" готов выпускать препарат для лечения COVID-19
03:44Житель Уссурийска пойдет под суд за фейк о COVID-19
03:43В Саудовской Аравии создали спецподразделение по контролю за карантином
03:28В Госдепе назвали "плохой новостью" наступление ЛНА на Триполи
03:27Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину
03:26Более 600 жителей Абхазии незаконно получили российские пенсии
03:09Мадуро назвал ответственного за вторжение боевиков из Колумбии
03:05В CША оценили участие сирийских наемников в ливийском конфликте
Лента новостейМолния