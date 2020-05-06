В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 25

ТИРАСПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости. Число умерших от коронавируса в непризнанной Приднестровской Молдавской республике выросло до 25, сообщил оперативный штаб.
По данным оперштаба, в среду в республиканской клинической больнице Тирасполя скончался 68-летний пациент с коронавирусом.
"У него был лабораторно подтверждён коронавирус. Как осложнение диагностирована двусторонняя пневмония. Из-за тяжёлого течения болезни он был помещён в реанимацию. Пациент страдал ишемической болезнью сердца, у него были сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, острые нарушения мозгового кровообращения", - говорится в сообщении.
Кроме того, оперштаб сообщает о трех выявленных случаях заболевания коронавирусом. В числе заболевших мужчина 52 лет и 8-летний мальчик из Бендер, а также 20-летняя жительница села Ташлык Григориопольского района.
По состоянию на 9.00 шестого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 114 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 12 детей и подростков в возрасте до 18 лет). Лечение от коронавируса на территории ПМР проходит 401 пациент с подтверждённым диагнозом, из них 38 несовершеннолетних. Пневмония у 221 человека. В реанимации – 10 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены четыре.
По данным оперштаба, всего COVID-19 лабораторно подтвержден у 555 приднестровцев, 25 умерли, 126 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.