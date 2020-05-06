В Приднестровье число жертв коронавируса возросло до 25

"У него был лабораторно подтверждён коронавирус. Как осложнение диагностирована двусторонняя пневмония. Из-за тяжёлого течения болезни он был помещён в реанимацию. Пациент страдал ишемической болезнью сердца, у него были сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз, острые нарушения мозгового кровообращения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9.00 шестого мая в медицинских учреждениях Приднестровья находятся 114 человек с подозрением на COVID-19 (в их числе 12 детей и подростков в возрасте до 18 лет). Лечение от коронавируса на территории ПМР проходит 401 пациент с подтверждённым диагнозом, из них 38 несовершеннолетних. Пневмония у 221 человека. В реанимации – 10 пациентов. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены четыре.