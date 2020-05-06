В Ингушетии число случаев коронавируса превысило тысячу

НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Число умерших больных с Число умерших больных с коронавирусом Ингушетии выросло до 28, за сутки скончался один пациент, общее число заболевших в республике превысило тысячу человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 966 случаев заболевания коронавирусом, скончались 27 человек, в том числе муфтий республики.

"По состоянию на 6 мая по результатам исследований выявлено 1018 проб (+52), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 28 человек", - говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что скончавшийся – мужчина 75 лет, у него был ряд сопутствующих заболеваний.

За сутки выздоровели 8 пациентов, всего выздоровевших - 198 человек.

"Всего госпитализировано 542 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 417, 63 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2150 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 689 человек.