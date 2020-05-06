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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:48
https://ria.ru/20200506/1571017505.html
В Ингушетии число случаев коронавируса превысило тысячу
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836904_0:0:2979:1677_1036x0_80_0_0_7315746438569074b3186cf6794948ad.jpg
РИА Новости

В Ингушетии число случаев коронавируса превысило тысячу

11:48 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 6 мая – РИА Новости. Число умерших больных с коронавирусом в Ингушетии выросло до 28, за сутки скончался один пациент, общее число заболевших в республике превысило тысячу человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 966 случаев заболевания коронавирусом, скончались 27 человек, в том числе муфтий республики.
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"По состоянию на 6 мая по результатам исследований выявлено 1018 проб (+52), положительных на COVID-2019. Умерших за сутки – один, всего – 28 человек", - говорится в сообщении.
В штабе уточнили, что скончавшийся – мужчина 75 лет, у него был ряд сопутствующих заболеваний.
За сутки выздоровели 8 пациентов, всего выздоровевших - 198 человек.
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"Всего госпитализировано 542 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 417, 63 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ", - уточняет ведомство.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 2150 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 689 человек.
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