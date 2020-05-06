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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:48
https://ria.ru/20200506/1571017474.html
В Мурманской области все 136 новых случаев COVID-19 выявили в Белокаменке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570063475_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_3b042781e2bb5df9c31d9f3f05f3698b.jpg
РИА Новости

В Мурманской области все 136 новых случаев COVID-19 выявили в Белокаменке

11:48 06.05.2020
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© Фото : оперштаб Мурманской областиМобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
© Фото : оперштаб Мурманской области
Мобильный госпиталь для заразившихся коронавирусом в мурманском поселке Белокаменка
МУРМАНСК, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен за последние сутки у 136 рабочих в Белокаменке, инфицированных в других районах региона нет, сообщил в среду оперативный штаб региона.
"По состоянию на 10.30 6 мая в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2237: 1937 на стройплощадке в Белокаменке (+136), 300 на остальной территории Мурманской области", - говорится в сообщении.
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Из сводки следует, что ни одного нового случая в других районах региона не выявлено. Кроме того, в общей сложности, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, из них 156 человек – это рабочие из Белокаменки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМурманская область
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