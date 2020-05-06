В Мурманской области все 136 новых случаев COVID-19 выявили в Белокаменке

МУРМАНСК, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен за последние сутки у 136 рабочих в Белокаменке, инфицированных в других районах региона нет, сообщил в среду оперативный штаб региона.

Из сводки следует, что ни одного нового случая в других районах региона не выявлено. Кроме того, в общей сложности, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, из них 156 человек – это рабочие из Белокаменки.