В Мурманской области все 136 новых случаев COVID-19 выявили в Белокаменке

МУРМАНСК, 6 мая – РИА Новости. Коронавирус выявлен за последние сутки у 136 рабочих в Белокаменке, инфицированных в других районах региона нет, сообщил в среду оперативный штаб региона.
"По состоянию на 10.30 6 мая в Мурманской области выявлено 136 новых случаев заболевания CoViD-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 2237: 1937 на стройплощадке в Белокаменке (+136), 300 на остальной территории Мурманской области", - говорится в сообщении.
Из сводки следует, что ни одного нового случая в других районах региона не выявлено. Кроме того, в общей сложности, 161 пациент выздоровел и выписан из больницы, из них 156 человек – это рабочие из Белокаменки.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 155 370 человек, всего скончались от болезни 1 451, выздоровели 19 865.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.