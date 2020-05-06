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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:45
https://ria.ru/20200506/1571017277.html
Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Крыму
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570626683_0:248:3072:1976_1036x0_80_0_0_83779951af3b894a2d955822e538d618.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Крыму

11:45 06.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске в Бахчисарае
Девушка в защитной маске в Бахчисарае
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске в Бахчисарае. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Нарушения режима самоизоляции жителями Крыма на майских праздниках приведут к росту числа заражений коронавирусом, заявила главный государственный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.
"Режим самоизоляции далек от идеального. Население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, и, к сожалению, нарушение режима мы сможем увидеть цифрами заболеваемости к 20 мая", – сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
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По ее словам, число выявленных случаев с единичным заражением может вырасти в "геометрической прогрессии". Сейчас доля таких выявленных случаев – 37% из общего числа заражений, добавила она.
Ранее Пеньковская предложила ввести в Крыму повсеместный режим ношения медицинских масок с 12 мая одновременно с разрешением работать для новых сфер предпринимательской деятельности.
За последние два дня в Крыму дважды обновлялся рекорду по числу выявленных случаев COVID-19: 17 накануне и 32 сегодня. При этом большая часть связана с Алуштинской городской больницей: 34 сотрудника и пациента.
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Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Наталья ПеньковскаяЗдоровье - ОбществоРеспублика КрымСевастополь
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