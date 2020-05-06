Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости COVID-19 в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Нарушения режима самоизоляции жителями Крыма на майских праздниках приведут к росту числа заражений коронавирусом, заявила главный государственный санитарный врач Севастополя Наталья Пеньковская. Нарушения режима самоизоляции жителями Крыма на майских праздниках приведут к росту числа заражений коронавирусом, заявила главный государственный санитарный врач Крыма

"Режим самоизоляции далек от идеального. Население не видит угрозы, несмотря на все наши обращения и цифры, погода благоприятствует тому, чтобы этот режим самоизоляции нарушать, и, к сожалению, нарушение режима мы сможем увидеть цифрами заболеваемости к 20 мая", – сказала Пеньковская в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

По ее словам, число выявленных случаев с единичным заражением может вырасти в "геометрической прогрессии". Сейчас доля таких выявленных случаев – 37% из общего числа заражений, добавила она.

Ранее Пеньковская предложила ввести в Крыму повсеместный режим ношения медицинских масок с 12 мая одновременно с разрешением работать для новых сфер предпринимательской деятельности.

За последние два дня в Крыму дважды обновлялся рекорду по числу выявленных случаев COVID-19: 17 накануне и 32 сегодня. При этом большая часть связана с Алуштинской городской больницей: 34 сотрудника и пациента.

Сроки самоизоляции для жителей республики продлены до 11 мая. Аксенов обязал всех прибывающих на полуостров с 1 мая, не имеющих в Крыму регистрации или собственности, находиться на 14-дневном карантине в обсерваторе.