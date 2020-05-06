В Госдуме оценили слова латвийского министра о "донорстве денег" для СССР

"В позе страдальца". Политолог объяснил, зачем Латвия жалуется на СССР Минюст Латвии назвал страну "донором денег" в годы СССР. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Юрий Светов высказал мнение, что латвийские власти очень рассчитывают на реакцию Евросоюза.

"Это просто искажение исторических фактов. На самом деле Латвия, когда вошла в состав Советского Союза, была отсталой аграрной страной, наверное, самой бедной в Европе. Только благодаря тому, что весь советский народ работал для того, чтобы сделать из Прибалтийских государств своеобразную витрину, и, наоборот, все ресурсы вкачивались в эти страны, люди там жили намного лучше, чем во всем остальном Советском Союзе", — прокомментировал Морозов РИА Новости.