В Госдуме оценили слова латвийского министра о "донорстве денег" для СССР

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) раскритиковал заявление латвийского министра о том, что Рига была "донором денег" для СССР.
Ранее министр юстиции Латвии Янис Борданс сказал, что республика отдавала почти половину своих доходов в бюджет Советского государства.
6 мая, 09:42Сказано в эфире"В позе страдальца". Политолог объяснил, зачем Латвия жалуется на СССРМинюст Латвии назвал страну "донором денег" в годы СССР. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Юрий Светов высказал мнение, что латвийские власти очень рассчитывают на реакцию Евросоюза.
"Это просто искажение исторических фактов. На самом деле Латвия, когда вошла в состав Советского Союза, была отсталой аграрной страной, наверное, самой бедной в Европе. Только благодаря тому, что весь советский народ работал для того, чтобы сделать из Прибалтийских государств своеобразную витрину, и, наоборот, все ресурсы вкачивались в эти страны, люди там жили намного лучше, чем во всем остальном Советском Союзе", — прокомментировал Морозов РИА Новости.
Он добавил, что заявление латвийского министра "совершенно несправедливо".
"Мы построили там (в Латвии. — Прим. ред.) много предприятий, в том числе автомобильные заводы, предприятия на тот момент были высокотехнологичными и передовыми. А сейчас, как известно, в Латвии довольно серьезный экономический кризис, предприятия закрылись после вступления в Евросоюз и большинство латышей вынуждены искать низкоквалифицированную работу на трудовом рынке Европы", — отметил депутат.
26 марта 2019, 14:22Сказано в эфиреПолитолог: требования Прибалтики к РФ не просто абсурдны – они идиотичныТребования стран Прибалтики компенсировать "ущерб от советской оккупации" вызывают в России смех, заявил депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин. Политолог Леонид Крутаков рассказал в эфире радио Sputnik, зачем, по его мнению, выдвигаются эти требования.
Ранее глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин имеет право потребовать от России компенсации за ущерб от "советской оккупации". Он отметил, что обсуждал эту тему с коллегами из Латвии и Литвы. В созданной при Министерстве юстиции комиссии предварительно оценили ущерб в 1,2 миллиарда евро. Также эстонские власти говорили, что Москва должна вернуть республике "аннексированные" пять процентов территории.
В России неоднократно заявляли, что об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД пояснял, что рассматривает присоединение Прибалтики к Советскому Союзу как соответствовавшее нормам международного права того времени.
В ведомстве подчеркнули, что термин "оккупация" неприемлем в этом случае, поскольку между СССР и прибалтийскими государствами не было военных действий, а войска вводили на договорной основе и с явно выраженного согласия существовавших в этих республиках властей. Кроме того, в Латвии, Литве и Эстонии во все время их пребывания в составе Советского Союза (за исключением времени оккупации Германией в годы Великой Отечественной войны) действовали национальные органы власти.
22 августа 2018, 16:18Сказано в эфиреПолитолог: Латвии и Эстонии претензии не нам предъявлять, но, видно, боязноВ Кремле ответили на заявление Эстонии и Латвии о компенсации за "оккупацию" – Россия не намерена вести об этом разговор. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Жарихин высказал мнение о том, почему прибалтийские республики продолжают поднимать этот вопрос.