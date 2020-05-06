В Кировской области выявили коронавирус еще у 27 человек

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию. Архивное фото

Лаборант держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на коронавирусную инфекцию

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Кировской области , за минувшие сутки 22 выздоровевших пациента выписаны из больницы, сообщает оперштаб региона.

Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 684 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.

"По состоянию на утро 6 мая в Кировской области зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев увеличилось до 711. За всеми пациентами установлено медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.

За минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 22 выздоровевших от коронавируса. Всего в регионе, по официальным данным, вылечили 125 человек.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5367 человек, в том числе 600 детей. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина 7388 взрослых и 975 детей.