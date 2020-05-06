В Кировской области выявили коронавирус еще у 27 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус обнаружен еще у 27 жителей Кировской области, за минувшие сутки 22 выздоровевших пациента выписаны из больницы, сообщает оперштаб региона.
Ранее на территории Кировской области были зафиксированы 684 случая новой коронавирусной инфекции. Четверо пациентов скончались.
"По состоянию на утро 6 мая в Кировской области зафиксировано 27 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных случаев увеличилось до 711. За всеми пациентами установлено медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим коронавирусом организовано лечение в полном объёме. Состояние пациентов различной степени тяжести, преимущественно удовлетворительное. Пациентов, нуждающихся в ИВЛ, нет", - говорится в сообщении.
За минувшие сутки из инфекционных госпиталей выписаны 22 выздоровевших от коронавируса. Всего в регионе, по официальным данным, вылечили 125 человек.
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5367 человек, в том числе 600 детей. Заболевших среди них нет. Сняты с карантина 7388 взрослых и 975 детей.
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