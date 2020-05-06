В Ярославской области число жертв коронавируса достигло 11

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Ярославской области с 1 по 5 мая, всего число смертей с начала пандемии выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"В течение выходных дней, с 1 по 5 мая, от COVID-19 умерли шесть человек, из них трое 1923, 1928 и 1931 годов рождения. Возраст каждого очень преклонный и это очередное доказательство того, что коронавирус опасен в первую очередь для пожилых", - написал губернатор.
Он отметил, что общее число зараженных в регионе выросло до 880 человек. Из них 128 человек уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.