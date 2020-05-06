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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:40
https://ria.ru/20200506/1571017109.html
В Ярославской области число жертв коронавируса достигло 11
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ярославской области число жертв коронавируса достигло 11

11:40 06.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мая – РИА Новости. Шесть пациентов с COVID-19 скончались в Ярославской области с 1 по 5 мая, всего число смертей с начала пандемии выросло до 11 человек, сообщил губернатор региона Дмитрий Миронов.
"В течение выходных дней, с 1 по 5 мая, от COVID-19 умерли шесть человек, из них трое 1923, 1928 и 1931 годов рождения. Возраст каждого очень преклонный и это очередное доказательство того, что коронавирус опасен в первую очередь для пожилых", - написал губернатор.
Он отметил, что общее число зараженных в регионе выросло до 880 человек. Из них 128 человек уже выздоровели.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий МироновКоронавирусыЗдоровье - ОбществоЯрославская областьОбщество
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