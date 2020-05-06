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2020-05-06T11:39
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МСП Банк поддержал волгоградского производителя металлических гранул
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РИА Новости

МСП Банк поддержал волгоградского производителя металлических гранул

11:39 06.05.2020
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© Фото : Корпорация МСПВывеска МСП банка
Вывеска МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, оказал финансовую поддержку в размере 50 миллионов рублей волгоградской компании, специализирующейся на переработке отходов лома и кабеля и производстве медных и алюминиевых гранул, сообщает пресс-служба банка.
Кредит компании “Рэдмэджик” предоставлен банком по ставке 8,25% годовых на 3 года в рамках Программы субсидирования кредитования субъектов МСП Минэкономразвития РФ. Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП, говорится в сообщении.
Как ожидается, финансовая поддержка позволит предприятию увеличить загрузку производственных мощностей и объем выпуска продукции. При этом с ростом перерабатывающего производства снизится негативное воздействие металлических отходов на окружающую среду в регионе.
Стенд АО МСП Банк
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Отмечается, что общая стоимость проекта составляет 150 миллионов рублей, в ходе его реализации будет создано 15 новых рабочих мест.
Производственные линии ООО "Рэдмэджик" ежемесячно перерабатывают более 1,5 тысяч тонн отходов, содержащих металлы.
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Корпорация МСПНовости компаний - Экономика
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