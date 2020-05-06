В Латвии число случаев коронавируса выросло до 900

РИГА, 6 мая – РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Латвии выросло до 900, за прошедшие сутки зафиксировано четыре новых случая, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
"За сутки было проведено 2477 тестов. Подтверждены четыре новых случая заражения. С начала распространения вируса в Латвии сделано 68 627 тестов на COVID-19, болезнь была выявлена у 900 человек, вылечилось 464 человека. Официальное число умерших носителей вируса составляет 17 человек", - говорится в сообщении.
В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф