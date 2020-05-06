В Латвии число случаев коронавируса выросло до 900

"За сутки было проведено 2477 тестов. Подтверждены четыре новых случая заражения. С начала распространения вируса в Латвии сделано 68 627 тестов на COVID-19, болезнь была выявлена у 900 человек, вылечилось 464 человека. Официальное число умерших носителей вируса составляет 17 человек", - говорится в сообщении.