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2020-05-06T11:34
https://ria.ru/20200506/1571016881.html
В Москве выздоровела 93-летняя пациентка с вызванной COVID-19 пневмонией
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РИА Новости

В Москве выздоровела 93-летняя пациентка с вызванной COVID-19 пневмонией

11:34 06.05.2020
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© Фото : пресс-служба НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского
НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского
© Фото : пресс-служба НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского
НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского . Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пациентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, вылечили в НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, сообщил профессор, заведующий 1-м инфекционным отделением госпиталя НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Александр Грицкевич.
Пациентка поступила в госпиталь 22 апреля с жалобами на головную боль, недомогание, слабость, повышенную температуру тела, состояние было тяжелым. Ранее она перенесла перелом шейки бедра, и ее возможности передвигаться ограничены. После обследования был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония, уточнил врач.
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"Пациентка, несмотря на преклонный возраст и "старые" болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией. Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. И совместными усилиями нам удалось побороть эту тяжелую вирусную пневмонию", - рассказал РИА Новости Грицкевич.
Пациентке был назначен весь комплекс противовирусного лечения согласно современным протоколам COVID-19. Кроме того, она в течение нескольких дней получала кислородотерапию, отметил Грицкевич.
Возрастные больные относятся к группе максимального риска неблагоприятного исхода, но благодаря усилиям врачей пациентку удалось спасти, сейчас она уже дома с семьей, подчеркнул Грицкевич.
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