В Москве выздоровела 93-летняя пациентка с вызванной COVID-19 пневмонией

"Пациентка, несмотря на преклонный возраст и "старые" болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией. Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. И совместными усилиями нам удалось побороть эту тяжелую вирусную пневмонию", - рассказал РИА Новости Грицкевич.