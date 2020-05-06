В Москве выздоровела 93-летняя пациентка с вызванной COVID-19 пневмонией

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пациентку 93 лет с двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, вылечили в НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского, сообщил профессор, заведующий 1-м инфекционным отделением госпиталя НМИЦ хирургии имени А.В. Вишневского Александр Грицкевич.
Пациентка поступила в госпиталь 22 апреля с жалобами на головную боль, недомогание, слабость, повышенную температуру тела, состояние было тяжелым. Ранее она перенесла перелом шейки бедра, и ее возможности передвигаться ограничены. После обследования был установлен диагноз COVID-19, двусторонняя вирусная пневмония, уточнил врач.
"Пациентка, несмотря на преклонный возраст и "старые" болезни, проявила незаурядное упорство в борьбе с опасной инфекцией. Ее стремление к выздоровлению не может не восхищать. И совместными усилиями нам удалось побороть эту тяжелую вирусную пневмонию", - рассказал РИА Новости Грицкевич.
Пациентке был назначен весь комплекс противовирусного лечения согласно современным протоколам COVID-19. Кроме того, она в течение нескольких дней получала кислородотерапию, отметил Грицкевич.
Возрастные больные относятся к группе максимального риска неблагоприятного исхода, но благодаря усилиям врачей пациентку удалось спасти, сейчас она уже дома с семьей, подчеркнул Грицкевич.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф