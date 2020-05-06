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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:34
https://ria.ru/20200506/1571016852.html
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314
https://cdn22.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_62:389:3010:2048_1036x0_80_0_0_a37b0c150aa77d4fd33a32c0e1f68856.jpg
РИА Новости

В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314

11:34 06.05.2020
1699
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Скорая помощь. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 6 мая - РИА Новости. Общее число случаев заражения коронавирусом в Израиле увеличилось с вечера вторника на 25 и достигло 16 314, ни один пациент с коронавирусом не скончался, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным министерства на 10.50 среды, ни один человек с COVID-19 не скончался с вчера вторника, общее число умерших сохранилось - 238. В настоящий момент 5549 человек в Израиле инфицированы коронавирусом, 90 человек в тяжёлом состоянии, из них 70 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.
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C вечера вторника выздоровели 62 человека, общее число излечившихся составило 10 527.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. Стратегию правительства по возвращению к нормальной жизни представил в понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Кабинет министров снял ограничение на отдаление более чем на 100 метров от дома и разрешил посещать друзей и родственников, в том числе пожилых. В ближайшие дни должны открыться торговые центры, рынки и спортивные клубы.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Успехи в борьбе с эпидемией радуют! Ни одной новой жертвы, число выздоровевших в два раза превышает число вновь зараженных. Общее число излечившихся превышает число зараженных.
6 мая, 17:03
Патрик Простак
1200000
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