В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16314

По данным министерства на 10.50 среды, ни один человек с COVID-19 не скончался с вчера вторника, общее число умерших сохранилось - 238. В настоящий момент 5549 человек в Израиле инфицированы коронавирусом, 90 человек в тяжёлом состоянии, из них 70 пациентов нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких.