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2020-05-06T11:34
https://ria.ru/20200506/1571016818.html
Эксперт назвал подготовку договора по освоению Луны пиаром Трампа
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РИА Новости

Эксперт назвал подготовку договора по освоению Луны пиаром Трампа

11:34 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЛуна в небе
Луна в небе
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Луна в небе. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, являются предвыборным пиаром главы Белого дома, заявил РИА Новости главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Батюк.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.
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"Мне кажется, что это просто предвыборный пиар президента Трампа. На Земле ему похвастаться особенно нечем, поэтому приходиться отвлекать внимание соотечественников за счет космических проектов", - сказал Батюк.
Он отметил, что при нынешних технических возможностях добыча ископаемых на Луне – это крайне нерентабельно.
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"Доставка груза из космоса, тем более, с Луны, будет стоить баснословных денег, и разработка чего бы то ни было в промышленных масштабах в нынешних условиях прибыли никому не принесет", - считает эксперт.
Что же касается того, почему данный договор не предусматривает участия России, то, по словам, Батюка, сделано это для того, "чтобы показать, какой Трамп твердый и несгибаемый", а все слухи о его связях с Россией – это фейкньюз.
193211010
Владимир БатюкДональд ТрампКосмос - РИА НаукаСША
Популярные комментарии
Для доверчивого электората американского. Вот мы счас - ух! Всё лунное золото и алмазы будут только наши, исключительные. И всех кинем! И Россию не пустим Луну бурить! Это всё я - Трамп вам обещаю!
6 мая, 12:02
Von Stirliz
400006
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