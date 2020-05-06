Эксперт назвал подготовку договора по освоению Луны пиаром Трампа

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что администрация Трампа готовит проект нового международного договора о добыче ископаемых на Луне, к нему планируется привлечь Канаду, Японию, Евросоюз и ОАЭ, а России на первых порах среди участников соглашения не будет.

"Мне кажется, что это просто предвыборный пиар президента Трампа. На Земле ему похвастаться особенно нечем, поэтому приходиться отвлекать внимание соотечественников за счет космических проектов", - сказал Батюк.

"Доставка груза из космоса, тем более, с Луны, будет стоить баснословных денег, и разработка чего бы то ни было в промышленных масштабах в нынешних условиях прибыли никому не принесет", - считает эксперт.

Что же касается того, почему данный договор не предусматривает участия России, то, по словам, Батюка, сделано это для того, "чтобы показать, какой Трамп твердый и несгибаемый", а все слухи о его связях с Россией – это фейкньюз.