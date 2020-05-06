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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:59
https://ria.ru/20200506/1571016792.html
В Южной Осетии выявили первый случай заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии выявили первый случай заражения коронавирусом

11:34 06.05.2020 (обновлено: 11:59 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ЦХИНВАЛ, 6 мая - РИА Новости. Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Южной Осетии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь президента Дина Гассиева.
Заболевшим оказался мужчина, который въехал в республику 30 апреля из России.
Известно, что мужчина находился на карантине, во время которого у него поднялась температура. Ему был сделан тест, показавший, что он заражён COVID-19. Больной изолирован в инфекционной больнице в отдельный бокс.
"Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поручил главному санитарному врачу Марине Кочиевой и министру здравоохранения Георгию Тотчиеву определить всех, с кем контактировал заболевший, и поручил усилить контроль и режим соблюдения имеющихся требований в карантине в больницах", - сообщает оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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