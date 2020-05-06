Мещанский суд перенес на 12 мая рассмотрение дела Серебренникова

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Мещанский суд Москвы в четвертый раз за время ограничительных мер по коронавирусу перенес рассмотрение дела режиссера Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении денег "Седьмой студии", сообщили РИА Новости в суде.

"Заседание перенесено на 12 мая", - сказали в суде. Участие Серебренникова в процессе пока невозможно из-за астмы - ему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

На заседании сегодня должны были огласить результаты третьей экспертизы по делу, призванной оценить культурный уровень мероприятий проекта "Платформа". Она была назначена в декабре прошлого года, ее суд поручил экспертному центру при министерстве юстиции. В качестве экспертов суд привлек театрального критика Ольга Королеву и замдиректора МХАТ имени Горького Елену Баженову.

По делу уже проведены две экспертизы. Первая, еще на стадии следствия, подкрепляет обвинение, на ней основана сумма вмененного подсудимым ущерба. Вторая, назначенная судом, комплексная финансово-оценочно-искусствоведческая поддерживает линию защиты и указывает, что подсудимые не украли, а сэкономили государству деньги.

В ходе предыдущего рассмотрения дела суд назначил финансовую, оценочную и искусствоведческую экспертизу, которая оценила мероприятия "Платформы" как значительное культурное явление. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации. Однако адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что экспертиза установила, что на проект "Платформа" было потрачено 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов.