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Искусство
Культура
2020-05-06T19:54
https://ria.ru/20200506/1571016693.html
Нетиевский не смог оплатить пошлину по иску к компании экс-коллег
https://cdn25.img.ria.ru/images/78662/32/786623203_0:0:2659:1495_1036x0_80_0_0_923289c4090b1adca546dfc76c921345.jpg
РИА Новости

Нетиевский не смог оплатить пошлину по иску к компании экс-коллег

11:32 06.05.2020 (обновлено: 19:54 06.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСергей Нетиевский и Анфиса Чехова
Сергей Нетиевский и Анфиса Чехова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Сергей Нетиевский и Анфиса Чехова. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы вернул бывшему участнику и директору шоу "Уральские пельмени" Сергею Нетиевскому иск о взыскании около 15 миллионов рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", учрежденного восемью участниками шоу.
Как следует из опубликованного определения суда, Нетиевский уплатил госпошлину в размере около десяти тысяч рублей, а на уплату остальных почти 89 тысяч попросил рассрочку. В доказательство затруднительного финансового положения истец представил справку из "Точка банка" об отсутствии средств на счете.
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Суд, однако, признал доказательство недостаточным, так как истцом не был представлен подтвержденный налоговым органом полный перечень его расчетных и иных счетов в разных банках. На этом основании иск возвращен Нетиевскому без рассмотрения по существу. Но он может повторно обратиться с таким же иском после устранения недостатков.
Нетиевский 24 апреля подал два иска к ООО "Уральские пельмени продакшн" на общую сумму более 71 миллиона рублей. Никаких процессуальных решений по второму иску пока не принято. Основания обоих исков в материалах суда на данный момент не указаны. Известно только, что третьим лицом в них указан телеканал СТС.
Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011 году учредили на паритетных началах десять участников шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин, Вячеслав Мясников, Александр Попов, Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и сам Нетиевский.
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После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.
По данным ЕГРЮЛ, московское ООО "Уральские пельмени продакшн" в 2015 году учредили восемь "пельменей" — Соколов, Ершов, Брекоткин, Мясников, Калугин, Исаев, Рожков, Попов. Основным видом деятельности предприятия указана "деятельность в области радиовещания", а дополнительными — "производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ" и еще десять видов.
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КультураАлександр ПоповСергей НетиевскийУральские пельмениСергей КалугинМоскваПроисшествия
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