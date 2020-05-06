Нетиевский не смог оплатить пошлину по иску к компании экс-коллег

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Арбитражный суд Москвы вернул бывшему участнику и директору шоу " Уральские пельмени Сергею Нетиевскому иск о взыскании около 15 миллионов рублей с ООО "Уральские пельмени продакшн", учрежденного восемью участниками шоу.

Как следует из опубликованного определения суда, Нетиевский уплатил госпошлину в размере около десяти тысяч рублей, а на уплату остальных почти 89 тысяч попросил рассрочку. В доказательство затруднительного финансового положения истец представил справку из "Точка банка" об отсутствии средств на счете.

Суд, однако, признал доказательство недостаточным, так как истцом не был представлен подтвержденный налоговым органом полный перечень его расчетных и иных счетов в разных банках. На этом основании иск возвращен Нетиевскому без рассмотрения по существу. Но он может повторно обратиться с таким же иском после устранения недостатков.

Нетиевский 24 апреля подал два иска к ООО "Уральские пельмени продакшн" на общую сумму более 71 миллиона рублей. Никаких процессуальных решений по второму иску пока не принято. Основания обоих исков в материалах суда на данный момент не указаны. Известно только, что третьим лицом в них указан телеканал СТС.

Нетиевский был директором екатеринбургского ООО "Творческое объединение "Уральские пельмени", которое в 2011 году учредили на паритетных началах десять участников шоу — Дмитрий Брекоткин, Сергей Ершов, Сергей Исаев, Сергей Калугин , Вячеслав Мясников, Александр Попов , Дмитрий Соколов, Андрей Рожков, Максим Ярица и сам Нетиевский.

После того как в 2015 году участники коллектива проголосовали за освобождение Нетиевского от должности директора, между ним, его компаниями и остальными "пельменями" проходит масса судебных разбирательств вокруг прав на товарные знаки и отснятый видеоматериал, а также из-за выплат денежных средств.