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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T15:11
https://ria.ru/20200506/1571016654.html
Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570810044_490:0:2842:1323_1036x0_80_0_0_5a7c54a3fa1cb25af33e71c8ab6ad331.jpg
РИА Новости

Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

11:31 06.05.2020 (обновлено: 15:11 06.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"
Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи МыВместе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.
Над ними работали правительство и Роспотребнадзор, а также рабочая группа Госсовета.
Кроме того, на совещании президенту должны отчитаться по поддержке экономики и населения, работе по специальному страхованию врачей и медперсонала.
Правительство также доложит Путину, как оказывают поддержку тем, кто потерял работу.
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Ограничения нельзя отменить сразу

Ранее глава государства продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Таким образом, дни с шестого по восьмое мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ограничения нельзя отменить сразу, часть из них еще некоторое время будет сохраняться.
Говоря о возможном смягчении режима самоизоляции с 12 мая, он отметил, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий.
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В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения могут продлить до июня, если россияне будут нарушать режим в майские праздники.
За минувшие сутки в России выявили 10 тысяч 559 заболевших, из них 5 858 - в Москве. С начала эпидемии в стране зарегистрировали 165 929 случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в России
Популярные комментарии
Череда явных ошибок правительства и президента. Вместо того, чтобы закрыть Москву когда были единичные случаи коронавируса дали распространиться вирусу по всей стране. Когда были единицы в день сидели ввели карантин, теперь при 10 000 в день выгонят на работы сняв его. Где логика? Жду как циферки подправят сейчас и покажут, что 5 человек в день новых и все пойдем заражаться и умирать. А по ящику количество трупов конечно далее скроют..
6 мая, 12:15
АПАлексей Патриотов
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Всё та же песня: москвичи во всём виноваты, жарили шашлыки. В Москве точно карантин не отметят увидите.
6 мая, 11:59
Артур Оксаниченко
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