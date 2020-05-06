Путин изучит рекомендации по снятию режима самоизоляции

Президент РФ Владимир Путин во время онлайн-встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи "МыВместе"

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Владимир Путин 6 мая проведет совещание, где ему доложат о рекомендациях по постепенному снятию режима самоизоляции.

Над ними работали правительство и Роспотребнадзор , а также рабочая группа Госсовета.

Кроме того, на совещании президенту должны отчитаться по поддержке экономики и населения, работе по специальному страхованию врачей и медперсонала.

Правительство также доложит Путину, как оказывают поддержку тем, кто потерял работу.

Ограничения нельзя отменить сразу

Ранее глава государства продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Таким образом, дни с шестого по восьмое мая объявлены нерабочими с сохранением зарплаты.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что ограничения нельзя отменить сразу, часть из них еще некоторое время будет сохраняться.

Говоря о возможном смягчении режима самоизоляции с 12 мая, он отметил, что нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ограничения могут продлить до июня, если россияне будут нарушать режим в майские праздники.

За минувшие сутки в России выявили 10 тысяч 559 заболевших, из них 5 858 - в Москве . С начала эпидемии в стране зарегистрировали 165 929 случаев заражения.