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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:30
https://ria.ru/20200506/1571016618.html
На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569595758_0:0:2938:1653_1036x0_80_0_0_f8b41aa1a705322d7b8dabf8687bcd90.jpg
РИА Новости

На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

11:30 06.05.2020
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© AP Photo / Aaron FavilaМестные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Местные жители в защитных масках на улице Манилы, Филиппины. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило отметку в 10 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 004, за последние сутки было выявлено 320 новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 658 человек, за последние 24 часа число смертей выросло на 21.
По данным минздрава, с начала эпидемии на Филиппинах после заражения  выздоровели более 1,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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