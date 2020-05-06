На Филиппинах число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч

МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Количество случаев заражения коронавирусом нового типа на Филиппинах превысило отметку в 10 тысяч, следует из данных министерства здравоохранения страны.
Общее число случаев заражения на Филиппинах составляет 10 004, за последние сутки было выявлено 320 новых случаев. После заражения COVID-19 скончались 658 человек, за последние 24 часа число смертей выросло на 21.
По данным минздрава, с начала эпидемии на Филиппинах после заражения выздоровели более 1,5 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,43 миллиона случаев заражения, около 240 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.