В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1713

ХЕЛЬСИНКИ, 6 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на два, достигнув 1713, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1713 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 58 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровели 264 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако на прошлой неделе кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
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