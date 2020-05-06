В Эстонии число случаев коронавируса достигло 1713

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1713 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 58 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 70 пациентов, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Всего за время пандемии скончались 55 человек, выздоровели 264 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.