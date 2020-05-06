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Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:27
https://ria.ru/20200506/1571016454.html
В Приморье запретили продажу нефасованных продуктов из-за коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/155505/36/1555053659_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_71637d43c178927dfed91e9b8e89167a.jpg
РИА Новости

В Приморье запретили продажу нефасованных продуктов из-за коронавируса

11:27 06.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБелый хлеб
Белый хлеб
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Белый хлеб. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 мая – РИА Новости. Продажу нефасованных продуктов - овощей, фруктов, хлеба - запретили из-за коронавируса в магазинах Приморья, сообщает правительство региона.
"Министерство промышленности и торговли Приморского края по поручению губернатора дополнило список рекомендаций для организаций торговли, работающих в условиях эпидемии коронавируса... Реализация нефасованного товара с открытой выкладкой (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты) запрещена", - говорится в сообщении.
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Власти отмечают, что работники торговли "должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, посетители – носить маски и соблюдать социальную дистанцию". В краевом министерстве промышленности и торговли рекомендуют перед началом рабочей смены проводить бесконтактную термометрию, каждые два часа обрабатывать руки антисептиком, в течение рабочего дня проводить дезинфекцию помещений и всех контактных поверхностей, каждые два часа проветривать рабочие помещения.
"(Необходимо) обеспечить контроль за входом и нахождением на объекте розничной торговли покупателей в масках, при этом необходимо ограничить количество людей в торговых залах. Без средств индивидуальной защиты (маски и одноразовые перчатки) вход посетителям запрещен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что при входе в магазины, торговые центры необходимо организовать места для обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками. Также должна быть разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра между посетителями в торговом зале и кассовой зоне.
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Отрытая выкладка (хлеб, выпечка, кондитерские изделия, овощи, фрукты, орехи, сухофрукты, мясо, рыба и морепродукты) разрешена с соблюдением одного из следующих требований: в закрытой витрине, при защите товара экраном из прозрачного материала или в расфасованном виде, говорится в сообщении. Уточняется, что только продавец может взять с витрины товар для покупателя.
В Приморье выявили 684 заболевших коронавирусом, свыше 50 человек - в тяжёлом состоянии. По данным краевых властей, скончались 6 человек. Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая будет ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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