В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

"Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек. Подтверждены два случая смерти больных, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении.