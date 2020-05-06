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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:27
https://ria.ru/20200506/1571016358.html
В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

11:27 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи заезжает на территорию больничного комплекса. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, число жертв COVID-19 в регионе возросло до трех, сообщает в среду оперативный штаб.
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки, в том числе у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.
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"Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек. Подтверждены два случая смерти больных, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении.
Ранее, по данным оперштаба, у одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе возросло до трех.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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