В Свердловской области умерли два пациента с коронавирусом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом скончались в Свердловской области, число жертв COVID-19 в регионе возросло до трех, сообщает в среду оперативный штаб.
На 6 мая в Свердловской области выявлены 1353 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 76 – за последние сутки, в том числе у жителей Екатеринбурга, Сысерти, Первоуральска, Режевского городского округа, Артемовского, Красноуфимска, Рефтинского, Верхней Пышмы, Тавды, Камышлова, Байкаловского района, Ирбита и Арамили.
"Состояние 22 госпитализированных с коронавирусом оценивается как тяжелое, 61 пациента – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. За минувшие сутки выписано 30 пациентов. Всего уральские врачи вылечили уже 212 человек. Подтверждены два случая смерти больных, зараженных коронавирусом", - говорится в сообщении.
Ранее, по данным оперштаба, у одного пациента, скончавшегося в Красноуфимске от пневмонии, коронавирус был обнаружен при посмертном исследовании. Таким образом, число жертв COVID-19 в регионе возросло до трех.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.