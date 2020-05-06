В Кировской области два человека погибли в ДТП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Доследственная проверка проводится по факту смертельного ДТП в Кировской области, где погибли два человека, в том числе подросток, еще двое пострадавших госпитализированы, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
Восемнадцатилетний водитель автомашины ВАЗ-21140 около 00.30 5 мая не справился с управлением и съехал в кювет на 82-м километре автодороги "Киров - Советск - Яранск", в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель автомашины и 15-летний пассажир от полученных травм скончались в ЦРБ поселка Верхошижемье. Два других пассажира 18 и 15 лет с различными видами травм доставлены в город Киров, в Центр травматологии.
"По данному факту в настоящее время проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении регионального СУСК.
29 апреля, 18:46В Москве три человека погибли в ДТП на МКАД