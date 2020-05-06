В Нижегородской области число случаев коронавируса приблизилось к 3300

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 272 жителей Коронавирус подтвержден еще у 272 жителей Нижегородской области , общее количество заболевших составляет 3298 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 3026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек умерли. 408 излечившихся пациентов выписаны из больницы.

"По состоянию на 6 мая в Нижегородской области подтверждено еще 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3298 человек. Всего протестированы 95 623 человек", - говорится в сообщении.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе постоянно наращивается объем тестирования и совершенствуются методики выявления коронавируса. "Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование", - сказал Никитин.

Глава региона отметил, что по абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Средний показатель составляет 2986 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки в регионе протестированы 2988 человек.

На данный момент 3821 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.