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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:25
https://ria.ru/20200506/1571016206.html
В Нижегородской области число случаев коронавируса приблизилось к 3300
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152018_0:176:3196:1974_1036x0_80_0_0_78507cf2093233d42532c1ac647e4050.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области число случаев коронавируса приблизилось к 3300

11:25 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Коронавирус подтвержден еще у 272 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 3298 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее на территории Нижегородской области было зафиксировано 3026 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 16 человек умерли. 408 излечившихся пациентов выписаны из больницы.
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"По состоянию на 6 мая в Нижегородской области подтверждено еще 272 случая заражения коронавирусной инфекцией. В регионе верифицированы пробы на коронавирус у 3298 человек. Всего протестированы 95 623 человек", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что в регионе постоянно наращивается объем тестирования и совершенствуются методики выявления коронавируса. "Надо понимать, что среди тех, у кого выявлен коронавирус, около 50% людей с бессимптомным или легким протеканием болезни. Определить наличие у них инфекции помогает именно тестирование", - сказал Никитин.
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Глава региона отметил, что по абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе. Средний показатель составляет 2986 человек на 100 тысяч населения. За последние сутки в регионе протестированы 2988 человек.
На данный момент 3821 человек в Нижегородской области находится под наблюдением врачей, 15 из них предоставлена возможность самоизолироваться в обсерваторе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Глеб НикитинЗдоровье - ОбществоНижегородская область
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