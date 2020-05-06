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Ядерные технологии
2020-05-06T11:50
https://ria.ru/20200506/1571016182.html
На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564666186_0:80:3076:1810_1036x0_80_0_0_b89b41ccde904a8bee993c3da451daab.jpg
РИА Новости

На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

11:25 06.05.2020 (обновлено: 11:50 06.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии.
Ранее ведомство сообщало, что завершило целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива. В конце апреля замглавы минэнерго республики Михаил Михадюк на вопрос РИА Новости о сроках завоза ядерного топлива отвечал, что "будем видеть, как пойдет ревизия (этап ревизии оборудования – ред.), чего его раньше времени завозить, чтобы ужесточать режим на атомной станции".
"На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В нем отмечается, что на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.
"До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.
Там также обратили внимание, что в соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК "АСЭ" обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Минэнерго Белоруссии сообщило, что пуск реакторной установки энергоблока №1 БелАЭС намечен на июль нынешнего года, начало выдачи блоком электричества в сеть - на сентябрь-октябрь. В середине апреля на энергоблоке №1 Белорусской АЭС перед пуском его реакторной установки завершился наиболее масштабный этап пусконаладочных работ, так называемая горячая обкатка. Ввод второго энергоблока запланирован в 2021 году.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)БелоруссияВ мире
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