На Белорусскую АЭС доставили ядерное топливо для первого энергоблока

МИНСК, 6 мая - РИА Новости. Ядерное топливо для первого энергоблока Ядерное топливо для первого энергоблока Белорусской АЭС доставлено на площадку строительства станции, сообщила в среду пресс-служба минэнерго Белоруссии

Ранее ведомство сообщало, что завершило целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива. В конце апреля замглавы минэнерго республики Михаил Михадюк на вопрос РИА Новости о сроках завоза ядерного топлива отвечал, что "будем видеть, как пойдет ревизия (этап ревизии оборудования – ред.), чего его раньше времени завозить, чтобы ужесточать режим на атомной станции".

"На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В нем отмечается, что на АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом.

"До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Там также обратили внимание, что в соответствии с техническим регламентом специалисты БелАЭС совместно с генеральным подрядчиком АО ИК "АСЭ" обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.