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2020-05-06T16:11
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Штаб-квартира "Почты России" переедет на стадион ЦСКА
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РИА Новости

Штаб-квартира "Почты России" переедет на стадион ЦСКА

11:25 06.05.2020 (обновлено: 16:11 06.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПосетитель берет бланк в отделении "Почты России"
Посетитель берет бланк в отделении Почты России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Совет директоров "Почты России" одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площадки в бизнес-центре "ВЭБ Арена" на стадионе футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.
Как объяснили в "Почте России", компания находится "в процессе цифровой трансформации". Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов.
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на здание стадиона "ВЭБ Арена"
Вид на здание стадиона ВЭБ Арена
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид на здание стадиона "ВЭБ Арена"

"Рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентоспособных условий труда. Все это невозможно на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году", — прокомментировал гендиректор компании Максим Акимов.

Общая площадь арендуемых помещений составит 37 тысяч квадратных метров. По данным источника РБК, стоимость годовой аренды близка к 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году будут внесены только два обеспечительных платежа, аренда планируется с 2021 года после ремонта и отделки.
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РоссияВЭБМаксим АкимовПочта РоссииМоскваОбщество
Популярные комментарии
Отличная схема, Остап Бендер нервно курит в сторонке🤣
6 мая, 12:43
Александр Коломеец
1681203
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