Штаб-квартира "Почты России" переедет на стадион ЦСКА

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Совет директоров "Почты России" одобрил проект сделки с ВЭБом, согласно которому компания арендует офисные площадки в бизнес-центре "ВЭБ Арена" на стадионе футбольного клуба ЦСКА. Об этом говорится в сообщении почтового оператора.
Как объяснили в "Почте России", компания находится "в процессе цифровой трансформации". Объединение на одной площадке сотрудников, распределенных сейчас по четырем офисным зданиям, ускорит коммуникацию и облегчит цифровизацию бизнес-процессов.
Вид на здание стадиона "ВЭБ Арена"
"Рабочее пространство — важный элемент создания цифровой среды и конкурентоспособных условий труда. Все это невозможно на Варшавском шоссе, где ремонта не было с момента постройки в 1979 году", — прокомментировал гендиректор компании Максим Акимов.
Общая площадь арендуемых помещений составит 37 тысяч квадратных метров. По данным источника РБК, стоимость годовой аренды близка к 1,5 миллиарда рублей. В 2020 году будут внесены только два обеспечительных платежа, аренда планируется с 2021 года после ремонта и отделки.