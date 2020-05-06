В пермской детской больнице открыли этаж онкогематологического центра

ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Третий этаж онкогематологического центра краевой детской клинической больницы в Перми открыли после карантина из-за коронавируса, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
Ранее министерство проинформировало о приостановке с 19 апреля приема и выписки пациентов отделения онкологии и гематологии краевой детской клинической больницы из-за подтверждения диагноза "коронавирус" у лежавшего в медучреждении ребенка. Позднее инфекцию выявили еще у троих человек в отделении, у одного пациента COVID-19 подозревался.
"Роспотребнадзор выдал предписание о завершении карантина в онкогематологии краевой детской больницы. Третий этаж учреждения начал работу в штатном режиме", — говорится в сообщении. Представители властей добавляют, что все сотрудники онкогематологии, пациенты и их родители, находящиеся на госпитализации, сдали анализы, их тесты на COVID-19 отрицательные.
За весь период карантина в пермскую краевую клиническую инфекционную больницу из онкогематологического центра были переведены три ребенка вместе с родителями. На третьем этаже в изоляции находились 14 детей и 14 родителей.
"За время карантина в центре не выявлено новых случаев инфицирования. Мы уделяем особое внимание режимным мероприятиям, что стало ключевым моментом в сохранении безопасности маленьких пациентов, их родителей и персонала больницы", — прокомментировал ситуацию главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.
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