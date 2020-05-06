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2020-05-06T11:23
https://ria.ru/20200506/1571016080.html
В пермской детской больнице открыли этаж онкогематологического центра
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569239401_679:0:2948:1276_1036x0_80_0_0_0df0d2d35595115a1e41574ac886572c.jpg
РИА Новости

В пермской детской больнице открыли этаж онкогематологического центра

11:23 06.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Третий этаж онкогематологического центра краевой детской клинической больницы в Перми открыли после карантина из-за коронавируса, сообщили региональные власти в Telegram-канале "Стоп коронавирус. Пермь".
Ранее министерство проинформировало о приостановке с 19 апреля приема и выписки пациентов отделения онкологии и гематологии краевой детской клинической больницы из-за подтверждения диагноза "коронавирус" у лежавшего в медучреждении ребенка. Позднее инфекцию выявили еще у троих человек в отделении, у одного пациента COVID-19 подозревался.
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"Роспотребнадзор выдал предписание о завершении карантина в онкогематологии краевой детской больницы. Третий этаж учреждения начал работу в штатном режиме", — говорится в сообщении. Представители властей добавляют, что все сотрудники онкогематологии, пациенты и их родители, находящиеся на госпитализации, сдали анализы, их тесты на COVID-19 отрицательные.
За весь период карантина в пермскую краевую клиническую инфекционную больницу из онкогематологического центра были переведены три ребенка вместе с родителями. На третьем этаже в изоляции находились 14 детей и 14 родителей.
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"За время карантина в центре не выявлено новых случаев инфицирования. Мы уделяем особое внимание режимным мероприятиям, что стало ключевым моментом в сохранении безопасности маленьких пациентов, их родителей и персонала больницы", — прокомментировал ситуацию главный врач краевой детской клинической больницы Дмитрий Антонов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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