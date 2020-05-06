В пермской детской больнице открыли этаж онкогематологического центра

Ранее министерство проинформировало о приостановке с 19 апреля приема и выписки пациентов отделения онкологии и гематологии краевой детской клинической больницы из-за подтверждения диагноза "коронавирус" у лежавшего в медучреждении ребенка. Позднее инфекцию выявили еще у троих человек в отделении, у одного пациента COVID-19 подозревался.