В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 140

КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Молдавии в ночь на среду, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 140, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4363 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 136.
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 140 пациентов из-за COVID-19, 1658 человек выздоровели", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.