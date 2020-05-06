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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-06T11:23
https://ria.ru/20200506/1571016023.html
В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 140
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1036x0_80_0_0_a05e6df44f7e840fb0208f690efa124a.jpg
РИА Новости

В Молдавии число жертв коронавируса выросло до 140

11:23 06.05.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 мая - РИА Новости. Еще четыре пациента с коронавирусом скончались в Молдавии в ночь на среду, общее число умерших в результате заражения COVID-19 увеличилось до 140, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 4363 зарегистрированных случаях коронавируса, общее число скончавшихся достигло 136.
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Скорость распространения нового коронавируса
"На сегодняшний день в Молдавии зарегистрирована смерть 140 пациентов из-за COVID-19, 1658 человек выздоровели", - говорится в сообщении на сайте минздрава.
Парламент Молдавии 17 марта ввел режим чрезвычайного положения до 15 мая. Республика приостановила авиасообщение со всеми странами, также закрыты наземные границы. Запрещены массовые культурные и религиозные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,5 миллиона случаев заражения, более 243 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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