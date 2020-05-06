В Верхневолжье за сутки от COVID-19 выздоровели еще 14 человек

На данный момент в регионе подтверждены 44 новых случая коронавирусной инфекции. Все зараженные изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

Всего на настоящее время в регионе подтверждены 753 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 8 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.